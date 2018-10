La Comisión Permanente de Contingencias baja nivel de la alerta para Valle y Choluteca

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) determinó ayer bajar el nivel de alerta a verde en los departamentos de Choluteca y Valle.



También mantendrán la misma advertencia Ocotepeque, Lempira e Intibucá. En el caso de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz y Copán no se declaró ninguna alerta.



El pasado viernes, Copeco decretó alerta amarilla para ambos departamentos de la zona sur del país y verde para otros siete lugares.



De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Vicente se aleja del territorio nacional, por lo que las lluvias disminuirán para las próximas horas.



Sin embargo, las alertas se mantienen porque existe un alto nivel de saturación de agua en el suelo, indica.



Copeco reitera a la población que debe mantener las acciones de prevención necesarias para salvaguardar las vidas en vista que la temporada ciclónica concluye hasta el próximo 30 de noviembre.



En aquellas zonas con riesgo de deslizamiento y derrumbes, la ciudadanía debe permanecer pendiente así como estar atenta ante cualquier problema estructural en sus viviendas, enfatizó el Sistema de Alerta Temprana (SAT).



Sugiere que todas aquellas personas que estén interesadas en viajar al interior del país deben procurar no hacerlo después de las 6:00 PM ni antes de las 6:00 AM, ya que la visibilidad se reduce por la neblina.