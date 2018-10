"Le pido a mi Diosito que me lo guarde", padre de niño de 12 años que viaja solo en la caravana migrante

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con un fuerte nudo en la garganta, consternado y afligido por el futuro de su hijo se encuentra el padre de Mario David Castellanos, de 12 años, quien decidió viajar solo en la caravana de migrantes.



En una entrevista para el noticiero Hoy Mismo, David Castellanos, padre del menor, quien labora como guardia de seguridad, dijo desconocía las intenciones de su hijo de salir del país.



"Yo me siento desesperado, no sé qué hacer. Yo lo que más quisiera es que me lo devuelvan a mi hogar", expresó entre lágrimas.



Añadió: "Le pido a mi Diosito que me lo guarde y me lo proteja".



Castellanos, comentó que hace un tiempo su hijo le había dicho que una "señora gringa" se lo quería llevar para los Estados Unidos.



Asimismo, dijo que él desea que su hijo tenga un futuro en Honduras, pero no fuera.

Mejor futuro

En entrevista a varios medios internacionales, el pequeño Mario David ha comentado que salió de Honduras para ayudarle a su familia que vive en precarias condiciones.



El niño de 12 años no logró entrar a la escuela porque a su padre se le pasó el tiempo de matrícula.



En una de sus declaraciones Mario manifestó: "Me querían meter a una pandilla. Me decían que me metiera, que me iban a pagar bien, pero yo no quería".



El menor ha tenido que vender chicles en el centro de la ciudad para ayudar a sus papás.

Detenido

El pequeño llegó hasta tierras chapinas, sin embargo, este viernes fue detenido por la Policía Antidisturbios que protegía la frontera de México para evitar que la caravana ingresara al país Azteca.



La imagen de la captura del pequeño se hizo viral en las redes sociales, ya que se ve cuando un uniformado lo detiene mientras él comienza a llorar.



El hecho se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde la caravana compuesta por miles de personas intentaba ingresar a México para continuar su travesía al llamado "sueño americano".