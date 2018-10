Príncipe Harry y Meghan Markle ya saben el sexo de su primer hijo

LONDRES, INGLATERRA.- Recientemente, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a conocer la enorme felicidad que los inunda debido al embarazo de la exactriz estadounidense.



Este sábado nuevamente compartieron esa alegría pero ahora porque ya saben cuál es el sexo de su primer hijo: ¡Es un varón!



Los Duques de Sussex revelaron la noticia a la revista australiana OK! en su más reciente edición.



También se dio a conocer que el primer heredero de Meghan y Harry nacerá a mediados de marzo del 2019.



OK! aseguró que la pareja está realizando su primera gira internacional y que hasta el momento, Markle no ha presentado problemas en su etapa de gestación.