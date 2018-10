Man U deja escapar victoria en último suspiro ante Chelsea 

LONDRES, INGLATERRA.-El gol de Ross Barkley en el sexto minuto de descuento rescató el empate 2-2 para Chelsea ante el Manchester United en la Liga Premier el sábado, y provocó un encontronazo al costado de la cancha que tuvo como uno de sus protagonistas al técnico del United José Mourinho.



Uno de los asistentes del técnico de Chelsea Maurizio Sarri se puso a festejar efusivamente frente al banquillo del United, lo que irritó a Mourinho. El entrenador portugués se levantó y quedó metido en una discusión que involucró al personal de seguridad del estadio y tampoco faltaron jugadores de ambos equipos.



“Fue un asunto con un asistente de Sarri y Sarri fue el primero que se me acercó para decir que iba a resolver el problema internamente con él”, señaló Mourinho. “Y luego de ellos, su asistente me buscó en la oficina de Sarri y se disculpó conmigo”.



“Yo inmediatamente le dije que si realmente lo sientes así y quieres disculpa, desde luego que aceptó la disculpa y asunto olvidado, porque yo también he cometido errores en mi carrera”, añadió.

Lea además: Roma anota 2-0 ante modesto Spal en Serie A



El gol postrero le impidió a Mourinho llevarse su primera victoria en cuatro intentos como técnico del United en el feudo de Chelsea, donde conquistó tres títulos de ligas en dos ciclos.

Mediante el doblete de Anthony Martial a los 55 y 73 minutos, el United le dio la vuelta al marcador.

El primer tanto del extremo francés fue tras aprovechar un par de rebotes y luego al culminar un contragolpe iniciado por Juan Mata.



Chelsea se puso en ventaja a los 21 con el tanto de Antonio Rudiger. El zaguero alemán se elevó para cabecear el tiro de esquina cobrado por el brasileño Willian. Paul Pogba perdió la marca a Rudiger, quien quedó solo desde ocho metros para batir al arquero David De Gea.



Como en la remontada que le permitió sacar una angustiosa victoria 3-2 ante Newcastle justo antes del parón internacional, una situación adversa motivó la reacción del United.



Pero Barkley consiguió el empate definitivo en la agonía del partido, con lo que Chelsea pudo mantener su invicto en nueve partidos al inicio de la temporada inglesa.



"Nosotros fuimos el mejor equipo en la cancha”, destacó Mourinho. “Si previo al partido te dicen que sacar un punto de Stamford Bridge es un buen resultado, es porque es tan difícil ganar aquí. Pero al final del partido, cómo todo transcurrió, es un resultado pésimo para nosotros y un resultado fenomenal para ellos”.