El Madrid tropieza otra vez y rompe récord de sequía 

MADRID, ESPAÑA.- Sin Cristiano Ronaldo por primera vez en casi una década, el Real Madrid alcanzó la peor sequía goleadora de su historia.



El Madrid estuvo más de 465 minutos sin remecer las redes en la derrota como local 2-1 ante Levante el sábado en la Liga española, dejando al nuevo técnico Julen Lopetegui en una situación muy comprometida a solo una semana de visitar a su clásico rival Barcelona.



Los dirigidos por Lopetegui afrontaron al partido en medio de su peor racha sin goles desde 1985.

Marcelo puso fin a la racha en el segundo tiempo en el estadio Santiago Bernabéu, pero el infausto hito ya había quedado establecido, apenas tres meses después de la salida de Cristiano a la Juventus.



El Madrid llevaba cuatro partidos seguidos sin marcar y su racha sin victorias ahora es de cinco partidos. También ha perdido cuatro de sus últimos encuentros, incluyendo los últimos tres.

La afición del Madrid abucheó sonoramente a sus jugadores y a Lopetegui, el ex técnico de España que tomó las riendas en reemplazo de Zinedine Zidane tras ser despedido apenas dos días antes del debut en el Mundial de Rusia.



Lopetegui dijo que no teme por su continuidad en el puesto.

"En lo último en lo que pienso es en eso”, dijo el técnico. “Me encuentro con más ánimos que nunca por el esfuerzo que ha hecho el equipo ante el infortunio. Esa es la manera de revertir las dinámicas”.



Previo al clásico, el Madrid recibirá el martes al club checo Viktoria Pilsen en la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Levante llegó al Bernabéu con la tercera peor defensa de la Liga, con 14 goles encajados en ocho partidos. Pero se adelantó temprano el sábado con los tantos de José Luis Morales a los seis minutos y el de Roger al ejecutar un penal a los 13. El segundo fue señalado tras la intervención del videoarbitraje que confirmó una mano dentro del área del zaguero madridista Raphael Varane.



El Madrid, que arrancó con Gareth Bale y Karim Benzema en la banca debido a que vienen de recuperarse de lesiones, generó múltiples ocasiones pero no pudo vulnerar la férrea defensa de Alavés.



Los palos despidieron tres remates del Madrid. Otros dos tantos fueron anulados por posición adelantada, uno a Marco Asensio en la primera parte y luego a Mariano Díaz en los últimos minutos.



El bajón del Madrid comenzó con una desmoralizadora derrota 3-0 de visita al Sevilla, luego empató 0-0 de local ante el Atlético de Madrid en el derbi capitalino, perdió a domicilio 1-0 ante CSKA Moscú en la Champions y sucumbió 1-0 en la cancha de Alavés, para retroceder a la quinta plaza en la clasificación.