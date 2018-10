Iván Cepeda: Candidato de la derecha de Brasil transpira odio

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Iván Cepeda Castro, senador colombiano en representación del Polo Democrático, se convirtió en una de las personas con mayor notoriedad en su país por haber sido facilitador de los acuerdos de paz entre el gobierno con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno.

Este político se encuentra en Honduras como parte de un encuentro de legisladores y aceptó dialogar con EL HERALDO para echar un vistazo a la situación de su país, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Honduras.

¿Qué tan difícil fue reconciliar a la familia colombiana después de medio siglo de guerra?

Estamos en eso todavía, yo no diría que en Colombia no nos hemos reconciliado. Estamos construyendo las bases de la reconciliación y eso pasa por curar las heridas, superar los odios, los miedos, generar un ambiente de confianza que permita creer en el otro. Y también implica que haya democracia, si no hay democracia toda reconciliación es artificial.

¿El acuerdo de paz de Colombia garantiza la paz en ese país?

Estamos en esa construcción. La paz no es un estado automático que se llega con la simple voluntad y el deseo, tiene que haber procesos sociales, políticos, culturales que vayan construyendo una realidad distinta, sobre todo, después de una guerra tan larga. Si usted vive en un ambiente de violencia durante décadas, la sociedad termina asimilando que la violencia es lo normal, que los peores comportamientos pueden ser parte de la realidad como si se tratara de hechos comunes y corrientes. Sacar a la gente de ese estado de barbarie es difícil, no se logra de un día para otro.

¿Usted cree que la izquierda colombiana llegará al poder en algún momento?

Nos estamos acercando. En las últimas elecciones obtuvimos ocho millones y medio de votos y por poco estuvimos a puertas de tener un presidente de izquierda en Colombia. Yo creo que en las elecciones que vienen en el año entrante en Colombia son elecciones locales, tenemos altas posibilidades de gobernar ciudades muy importantes.

¿El conflicto ideológico en Venezuela cómo lo evalúa usted?

En Venezuela hay múltiples conflictos: conflicto ideológico, pero también una situación en la que se ha degradado la situación. Para no entrar a tomar parte en esa discusión, cualquier salida que se produzca, se dé por la vía democrática y del diálogo. De ninguna manera comparto cualquier tentativa de intervención militar. Eso sería catastrófico para el continente. Puede generar una guerra transnacional.

¿Y en Brasil la derecha puede ganar?

Lamentablemente creo que son opciones altas, porque francamente no simpatizo para nada con el actual candidato, no de la derecha sino de le extrema derecha. Es un hombre que transpira odio, discriminación, cuyas declaraciones van en contra de las mujeres, las minorías sexuales. Esa me parece que no es una política sana para un país tan importante, tan estratégico, tan poderoso como Brasil.

En el caso de Honduras, ¿qué posibilidades le da al país para que vea a corto plazo un proceso de reconciliación?

Aquí hay fuerzas políticas y sociales para lograr ese propósito. Yo, sinceramente, espero que eso sea pronto.

Y sobre ese fenómeno migratorio, esa caravana de hondureños que camina hacia Estados Unidos, ¿le merece algún comentario?

Es totalmente inadmisible la política del gobierno del presidente Trump. El problema de la migración no es responsabilidad de los estados de los que vienen. Estados Unidos ha ejercido durante mucho tiempo políticas inequitativas, imperiales, intromisorias, intervencionistas con los países latinoamericanos. Y la situación de nuestro continente, sin lugar a dudas, tiene que ver con estas políticas.