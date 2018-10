Cuándo hacer la consulta, el punto toral del plebiscito

El Heraldofaustino.ordonez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diálogo político a nivel de la Comisión Ejecutiva continuó el viernes en las Naciones Unidas (ONU) sin llegar a un acuerdo concreto sobre el montaje de un plebiscito para aclarar el tema de la reelección.

Con el Partido Liberal incorporado, las partes abordaron en los últimos dos días tres temas: el plebiscito, la amnistía política y las reformas electorales.

La Comisión Ejecutiva es una instancia inmediata superior a las cuatro mesas técnicas, integradas por las personas más próximas a los principales actores de la crisis política: Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya y Salvador Nasralla.

Caravana: JOH contratará transporte para hondureños que quieran retornar



El lunes habrá una nueva reunión para discutir una propuesta del Partido Liberal que está condicionando su reintegro a las mesas en Chiminike, si el Partido Nacional se compromete a no tratar el tema de las reformas electorales de forma paralela en el Congreso, mientras no se haya agotado este asunto en el diálogo político.



Para que el Partido Liberal se reintegre de manera plena a las mesas del diálogo -que puede ser el martes de la semana entrante- “necesitamos una muestra concreta del Partido Nacional, en el sentido de que no haya una dicotomía, dos discusiones paralelamente sobre reformas electorales, sino que salga todo de la mesa en sintonía y en acuerdo con el Congreso Nacional”, expresó Maribel Espinoza, representante del partido de oposición.

“No podemos seguir hablando en el Congreso de reformas electorales separadas de la mesa, tiene que ser una discusión consensuada”, subrayó. Sobre el tema reelección, la representante liberal declaró que su partido sigue invariable en su posición de que el pueblo debe ser consultado vía plebiscito sobre si está o no de acuerdo con la reelección, evento que tiene que realizarse en una fecha antes de las elecciones generales de 2021.

Lea también: PN propone cuarta urna para preguntar sobre la reelección



No obstante, el partido de gobierno considera que esta consulta debe hacerse el mismo día de las elecciones generales instalando una cuarta urna y en la que, además de preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con la reelección, se le debe consultar si aprueba ponerle límites a la actual reelección de la que el presidente Hernández es su principal protagonista.

“Ahí está el punto toral, el cuándo debería hacerse la consulta; lanzamos algunas propuestas, ellos van a consultarlas. Lo importante es que tenemos un ambiente de mayor flexibilidad, solo cuando hay flexibilidad se puede llegar a acuerdos”, afirmó Ebal Díaz, enviado del Presidente de la República.

“Nuestra propuesta ha sido que se consulte al pueblo sobre el tema de la reelección presidencial para limitarla, que se limite a un solo período de manera continua o alterna, que se pregunte en las próximas elecciones. Ellos quieren que sea de forma inmediata y no estamos de acuerdo”, afirmó.