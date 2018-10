Diego Vazquez dijo ser "ferozmente positivo" a pesar de haber perdido el liderato

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico del club deportivo Motagua, Diego Vazquez, dijo sentirse "ferozmente positivo" a pesar de que el jueves perdió el liderato del torneo, tras el triufo de Olimpia ante el Real de Minas.



¿Cómo analizás haber caído al segundo lugar?

"Estamos arriba, en el segundo lugar pero ahora vamos a una cancha que nos viene bien, hemos hecho buenos partidos y nos sirve como previa a la cancha sintética donde jugaremos la Final contra Herediano".



¿Qué equipo utilizarás ante la UPN?

"El partido pasado hubo muchos jugadores que tuvieron participación, algunos venían jugando y otros no, pero lo hicieron bien a pesar de la cancha. Nos queda un entrenamiento. Recuerden que vamos a tener dos rivales diferentes en la Liga y la Concacaf".



¿Qué análisis hacés de los Lobos?

"La UPNFM es un equipo ordenado que juega bien y conoce mucho esa cancha, ellos entrenan en sintética así que tienen una leve ventaja y tenemos

que adaptarnos a ese terreno que es diferente a la grama natural".



¿Solo fueron líderes unas horas?

"Yo soy positivo, ferozmente positivo, vamos arriba y vamos ganarle a la UPNFM y volveremos a estar primero en la tabla".



¿No temés que se te lesionen jugadores en Choluteca y no los uses ante Herediano? "Son riesgos que se corren, tampoco vamos a pensar en cuidar a los jugadores. El tema es que si cuidás mucho a los jugadores quedan sin ritmo y si los utilizás mucho se lesionan, hay que tener un equilibrio".



¿La prioridad de Motagua es la Final de la Liga Concacaf?

"No podemos descuidar nada, hemos sabido llevar los dos torneos y estamos peleando arriba, llega lo más importante y hay que estar atentos a los dos campeonatos para tomar buenas decisiones".



¿Te deja tranquilo que los suplentes han respondido?

"Javier tuvo buena participación inclusive con Tauro FC, no solo él, Sergio Peña, Marlon Licona y todos los chicos que participaron lo hicieron bien. Yo les digo que muchas cuando un futbolista juega poco y entra al partido parece que es de otro equipo porque no se siente comprometido. Nosotros estamos unidos y somos parte de un equipo, es lo que tratamos de transmitir".



¿Poco tiempo para preparar el choque con los Lobos?

"Sí, es muy poco y hay que estar bien atentos para que nadie quede sin ritmo".



¿Te respondió las llamadas Pedro Rebollar?

"Creo que lo mal interpretaron. Yo no llamo a Pedro Rebollar para que me venga a ayudar, sino para que le de charla a mis jugadores y aprendamos el reglamento, si hay alguna duda que nos lo explique. Quisieron dar a entender que lo llamo para que me ayude en los partidos, esperamos mejorar. Quizás me excedí con las críticas".



¿Qué esperás del referato de Melvin Matamoros?

"Yo espero que el árbitro no se note, que sea un partido normal y que el juez no sea protagonista pero no soy quien para hablar de los árbitros".



¿Al Herediano ya lo estás viendo?

"Los últimos partidos he visto de ellos, ha tenido a varios jugadores en la Selección. Vi el juego que hicieron contra Saprissa. Vamos a incrementar el análisis. Tienen jugadores importantes como Allan Cruz, Randal Azofeifa y Keysher Fuller".