Exárbitro Mario Moncada: “Yo no me le arrodillaba a nadie”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exárbitro central fue fisicoculturista y boxeador. En la actualidad comenta el fútbol y trabaja duro para el mejoramiento de Talanga, la ciudad que más ama.

¿Cómo fue su niñez?

Vengo de una familia pobre pero nuestros papás nos inculcaron a ser los mejores. Somos siete hermanos, de niños vendimos tacos, fresco natural, sandía, etc...

¿Dónde hizo la secundaria?

En el Instituto Central y en el Alfonso Guillén Zelaya. Comencé a jugar fútbol, no era tan bueno pero el Club San Diego me contrató. Luego pasé al Alianza Municipal de la Liga Mayor de Talanga.

¿Fue fisicoculturista en su juventud?

Sí, le dediqué cinco años de mi vida. Fui campeón del Míster Tegucigalpa, Míster Choluteca, SPS y La Ceiba. En 1999 hay un Míster Honduras y fue mi última competencia. Empatamos con otro competidor en la final y en el desempate le dieron el primer lugar al otro compañero.

¿Cómo llegó al arbitraje?

Hubo una final en una aldea en Talanga y en el partido por el tercer lugar, agredieron al árbitro Alfredo Rodríguez quien era empleado mío. Yo me enojé mucho y pité ese partido, quería ver si a mí, un hombre musculoso me iban a pegar. Me agradó muchísimo eso de pitar partidos porque sentí ese respeto.

¿Después se unió a la filial de Talanga?

Sí, en 1999 ya estaba con los árbitros de mi pueblo, había mucho señor de edad, algunos analfabetos. En 15 días ya era el presidente de la filial y en el 2000 debuté en Primera División. Fui presidente de los árbitros de Liga Nacional por cinco o seis años y líder de los réferis.

¿Fue un rebelde?

Siempre he pensado que tiene que haber un jefe, pero no un amo y Amílcar Burgos era uno de ellos. Cuando no nos cumplían lo que nos prometían yo me rebelaba. No me le arrodillaba a nadie.

¿Lo castigaron?

Soy el árbitro más castigado de la historia. Una vez nos pusimos de acuerdo en protestar para que nos cambiaran el uniforme y los tenis. Nadie iba a hacer la prueba física. Alfredo Hawit amenazó a los árbitros internacionales y ellos bajaron uno a uno. Solo yo me quedé ahí y me castigaron cuatro meses. Argelio Sabillón me castigó por dar entrevistas. Me sancionaron porque me rebelé ya que no nos pagaron lo que nos prometieron. Esa vez me lesioné.

¿Qué hizo después del castigo?

Venía de EE UU a hacer la prueba física a SPS y no me dejaban hacerla. Les armé un ver..., les boté los parlantes y les dije: Aquí nadie va a hacer la prueba. Llamaron a Hawit y 20 minutos después me autorizaron a realizarla. Tenía tanta cólera que fui el árbitro más rápido de la prueba.

¿Se peleó con futbolistas?

Amado Guevara en Olancho me gritó payaso y lo agarré del cuello, fue un relajo. Otra vez Osman Madrid llegó a los camerinos a reclamarle a Óscar Velásquez y yo le pedí que se saliera o iba a pasar algo feo. Leo Morales me rompió una tarjeta roja en el Estadio Nacional y se fue corriendo.

¿Se arrepiente de algo dentro del arbitraje?

De nada, quedé complacido y decidí que nunca más iba a volver a pitar a menos que fuese algo benéfico y sin cobrar. En el Juego de las Estrellas fui el único que no cobré.

¿Su retiro fue en el Motagua-Real España?

Fue un homenaje, me entregaron unas placas y pergaminos los miembros de la Federación, la LNP y los árbitros. El uruguayo Julio El Palomo Rodríguez me pidió mi camisa porque me dijo que yo era de los mejores réferis que había conocido.

¿Le faltó dirigir partidos internacionales?

Sí, y pude dirigir en un Mundial, pero estoy claro que no fui porque no me acomodé. Capacidad tenía.

¿Lo amenazaron de muerte alguna vez?

Sí, un presidente de un club, pero ahora es amigo mío.

¿Limó asperezas con los jugadores con que se peleó?

Amado es gran amigo mío, me da un pico en la mejilla. Ahora ando jugando con todos ellos, Eduardo Bennett, Rambo, el Nene Obando. Will Barahona es mi carnal, él loco y yo loco nos entendemos.

¿Le ofrecieron dinero por arreglar un partido?

Una vez me fueron a dejar al hotel 500 mil lempiras y se lo dije a Alfredo Hawit, pero él me dijo que me quedara callado y que no lo agarrara. Yo denuncié los depósitos que le hacían a los árbitros, con pruebas.

¿Qué le dejó el arbitraje?

Amigos... El arbitraje no me dejó dinero sino pobreza, yo dejé botado todo por pitar en Liga Nacional.

¿Qué piensa de Pedro Rebollar?

Estoy en contra de él. Le pagan siete mil dólares y no ha hecho nada por el arbitraje.

¿A usted se le tacha de olimpista, verdad?

Mi papá es gran Motagua, mis hermanas también. Uno sigue al equipo de sus padres, pero yo no soy aficionado al fútbol.

¿Qué hace ahora?

Soy comentarista deportivo, subdirector de Sin Anestesia.

Cuando no está haciendo deportes, ¿qué hace?

Cuido a mis nietos, estoy con mi esposa. La vida cambia ya cuando uno se retira.

Ahora usted es político, ¿qué haría por Talanga?

Transformar a mi pueblo, ponerle un alto al político tradicional. Talanga ha estado raptado durante los últimos 12 años, pero lo vamos a liberar