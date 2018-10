Donald Trump llama 'criminales' a caravana migrante de hondureños y reitera que militarizará la frontera

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado este viernes a la caravana migrante de hondureños, como unos 'criminales'.



“No van a entrar en el país, más les vale darse la vuelta, no van a entrar”, advirtió el mandatario norteamericano en conferencia de prensa, asegurando que de ser necesario militarizará la frontera sur de su nación.

"Por el momento, agradezco a México. Pero si eso no funciona, llamaremos a los militares, no a la Guardia (Nacional)", amenazó el magnate.



En ese sentido, el Presidente aseguró que un gran porcentaje de esta gente "son criminales y quieren entrar en nuestro país, pero no va a pasar durante mi mandato”, dijo Donald Trump al darse cuenta de que los hondureños de la caravana ya estaban en México.

El éxodo de más de 2,000 hondureños que salieron en caravana el sábado pasado, desde la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, tras una convocatoria divulgada por redes sociales, sigue su curso con destino al país del norte y no se detiene, pese a las amenazas de Trump.





Así ingresaron los hondureños de la caravana migrante hacia México.















La llegada de los catrachos a suelo mexicano estuvo marcada por momentos de tensión entre las familias hondureñas y las fuerzas de seguridad.

A eso de las 12:00 del mediodía de este viernes, el caos se apoderó de la frontera mexicana en el estado mexicano de Chiapas con Tecún Umán, Guatemala, cuando cerca de 4 mil personas abrió los portones, pese a la presencia policial de México, y entró a territorio azteca.