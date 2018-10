Día, hora y escenarios donde jugarán los legionarios hondureños este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este fin de semana se jugará una nueva jornada de las ligas más importantes del mundo, donde destaca la participación de los legionarios hondureños.



Después del parón por la fecha FIFA, los jugadores catrachos tendrán acción en la Liga de México, Liga de Costa Rica, MLS de los Estados Unidos, primera y segunda división de España y Escocia, este 20 y 21 de Octubre.



Partidos del sábado 20 de Octubre (Hora de Honduras):

Celtic vs Hibernian (08:00 am): El equipo de Emilio Izaguirre, Celtic, se encuentra tercero en la Liga Escocesa y desea sumar de tres para pelear por el primer lugar.



Necaxa vs León (08:00 pm): Los rayos reciben a la fiera en la jornada 13 de la Liga MX, dónde verá acción el catracho Brayan Beckeles. Necaxa está en la posición 15 y aún con chances de meterse a liguilla a falta de cinco jornadas.



Partidos del domingo (Hora de Honduras):

Anderlecht vs Cercle Brugge (06:30 am): Andy Nájar será de la partida cuando el Anderlecht reciba en el Constant Vanden Stock al Cercle Brugge. El equipo del catracho se encuentra en la tercera posición con seis puntos menos que el líder Genk.



Lugo vs Gimnàstic Tarragona (08:00 am): El Lugo de Jona Mejía recibe en el Estadio Anxo Carro a los de Tarragona. Los rojiblancos llegan motivados luego de sacar un importante triunfo en la Copa del Rey.



Lobos BUAP vs Guadalajara (11:00 am): Los Lobos de Michael Chirinos y Félix Crisanto reciben en Puebla a las Chivas rayadas de Guadalajara, en un interesante duelo por alcanzar los puestos de clasificación.



Real Zaragoza vs Tenerife (12:00 pm): El catracho Bryan Acosta visitará con su equipo, Tenerife, la cancha de La Romareda para medirse al Zaragoza en la décima jornada de la Segunda División de España.



Houston Dynamo vs Seattle Sounders (03:00 pm): Houston Dynamo con Rommel Quioto, Albert Elis y Boniek García recibirá la visita del poderoso Seattle Sounders. Los de Houston ya no aspiran a clasificarse mientras que los de Seattle pelean por ser campeones de la Conferencia Oeste de la MLS.



Dallas vs Sporting Kansas City (03:00 pm): Duelo de catrachos por la pelea del primer lugar de la tabla en la Conferencia Oeste de la MLS. Maynor Figueroa con el Dallas y Roger Espinoza por parte del Sporting KC se verán las caras en el duelo más atractivo de la jornada en la Liga de los Estados Unidos.



Saprissa vs Alajuelense (04:00 pm): Partidazo en Costa Rica, se juega el Súper Clásico Nacional. Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido estarán participando en el duelo más atractivo de la jornada para los legionarios catrachos. El partido se juega en el Estadio Ricardo Saprissa.



Lunes 22 de Octubre:

Real Sociedad vs Girona (01:00 pm): La Real Sociedad recibe en Anoeta al Girona del Choco Lozano en el cierre de la jornada nueve de la Liga de España.