Así se jugará la fecha 15 del torneo de Apertura en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada quince del torneo de Apertura de la Liga Nacional de Honduras inicia este viernes con el duelo entre Honduras Progreso y el Vida de La Ceiba.



El duelo entre arroceros y cocoteros será a partir de las 7:15 de la noche, en el estadio Humberto Michelleti de la ciudad de El Progreso.



Ya para el sábado en el estadio Emilio Willians de Choluteca se jugará el duelo entre los Lobos de la UPNFM y el Motagua, de la capital de Honduras, partido que será a las 6:00 de la tarde.



En San Pedro Sula el Real España recibe al Platense del inspirado Rambo de León de Puerto Cortés. El partido iniciará a las 7:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán.



Mientras que la jornada del domingo, el Real de Minas recibirá en el estadio Roberto Martínez Ávila de la ciudad de Siguatepeque al Marathón de Héctor Vargas.



Finalmente en la capital de Honduras, el Olimpia recibe al Juticalpa a las 4:00 de la tarde, en el Tiburcio Carías Andino.



Hoy

7:15 PM | Honduras Progreso Vs Vida



Sábado

6:00 PM | UPNFM Vs Motagua

7:00 PM | Real España Vs Platense



Domingo

4:00 PM | Real de Minas Vs Marathón

4:00 PM | Olimpia Vs Juticalpa