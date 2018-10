Gobierno señala a Bartolo Fuentes de incitar caravana de migrantes y pide al Ministerio Público actuar

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes es el llamado que el gobierno ha hecho en relación a la caravana de migrantes que se dirige a los Estados Unidos.

El jueves por la noche, en comparecencia, María Dolores Agüero, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a integrantes de la Fuerza de Tarea del Migrante, en nombre del gobierno dijo: “Condenamos enérgicamente que se haya incitado bajo engaño esta movilización irregular la cual ha sometido a nuestra gente al sufrimiento, por lo que hemos solicitado al Ministerio Público que se realicen las investigaciones correspondientes de acuerdo al informe que contiene estos hechos”.

“Esto ha desencadenado una serie de tensiones migratorias a nivel regional que han impactado negativamente en el ámbito público, privado, social y comercial”, detalló Agüero.

“Es fundamental y urgente que como Estado privilegiemos la protección de nuestros connacionales que se han sumado a esta movilización irregular”, prosiguió. “Hacemos un llamado a sumarnos a proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas en el viaje que han emprendido a fin de que no estén expuestas a la trata, explotación sexual comercial y diversas vulneraciones a sus derechos humanos”, enfatizó la funcionaria.

“Pedimos a los países de tránsito que estos derechos sean garantizados conforme a su legislación y normas internacionales”, refirió María Dolores Agüero.

“La caravana ha sido organizada y promovida por un movimiento político ideológico que tiene relación con intereses radicales y crimen organizado que ha buscado desestabilizar políticamente el país y ahora están aprovechándose y engañando a la gente inocente”, explicó Agüero.

En ningún caso este proyecto es obra de un solo dirigente, sino que de una estructura organizada, según la canciller. “Al mismo tiempo es adecuado observar que los medios de comunicación nacional e internacional identificaron al exdiputado de Libre, Bartolo Fuentes, como el incitador de las movilizaciones irregulares hacia Estados Unidos, hecho que fue reconocido por él mismo públicamente. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades”, manifestó.

“Durante varios años, el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares, bajo engaño y falsas promesas para los connacionales, cuyas manifestaciones circulan a todas luces en las redes sociales”, contó. Recordó que “el 25 de marzo de 2018, Bartolo Fuentes organizó otra caravana parecida a la actual, uniéndose a la misma el 8 de abril, en México”.

Aquí los 33 puntos de cómo se ha gestado la caravana migrante según la Cancillería



1. Esta movilización irregular fue promovida y organizada por los mismos actores que en el pasado y siempre han generado desestabilización e ingobernabilidad en el país.



2. En ningún caso este proyecto es obra de un solo dirigente, sino que de una estructura organizada.



3. Al mismo tiempo es adecuado observar que los medios de comunicación nacional e internacional identificaron al exdiputado de LIBRE Bartolo Fuentes como el incitador de las movilizaciones irregulares hacia Estados Unidos, hecho que fue reconocido por él mismo públicamente. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades.



4. Durante varios años, el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares, bajo engaño y falsas promesas para los connacionales, cuyas manifestaciones circulan a todas luces en las redes sociales.



5. Anteriormente, el 25 de marzo del 2018, Bartolo Fuentes organizó otra caravana parecida a la actual, uniéndose a la misma el 8 de abril, en México.



6. El sábado 13 de octubre de 2108 Bartolo Fuentes salió de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula con aproximadamente 700 personas; algunas de ellas llevaban pancartas con consignas antigubernamentales.



7. En el sector de Cofradía, Bartolo Fuentes facilitó cuatro buses para trasladar más hondureños hasta Santa Rosa de Copán.



8. En Santa Rosa de Copán, Bartolo Fuentes fue asistido por personas que facilitaron el polideportivo de esa ciudad para reagrupar a todas las personas.



9. Bartolo Fuentes reinicia la marcha hacia Agua Caliente, a bordo de su vehículo, el cual iba al frente de la movilización irregular.



10. El alcalde de un municipio del departamento de Copán facilitó cuatro buses para trasladar a los hondureños hacia la frontera de Aguas Calientes.



11. El engaño ha sido muy evidente por los organizadores, asegurando a la gente que al sumarse a la Caravana iban a estar en condiciones para completar su ruta. La realidad es totalmente contraria.



12. El sábado 13 de octubre el Gobierno de México, en un comunicado conjunto de Migración y Cancillería, advierten a quienes migren que deben consultar los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley de Migración, siendo los consulados de México en el extranjero los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas”.



13. México advierte que “la legislación vigente NO contempla un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino, por lo que es importante NO DEJARSE SORPRENDER e informarse antes de iniciar cualquier traslado”.



14. El domingo 14 de octubre la movilización irregular llega a Ocotepeque, siendo alojados en el Polideportivo, Casa de la Cultura y el Club de Leones.



15. Los organizadores han sido indiferentes con los peligros que enfrentarán los niños en esta ruta, como advirtió la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal el domingo 14 de octubre, manifestando su preocupación por la seguridad y protección de las personas, especialmente los niños.



16. Ese mismo día, la embajada de Estados Unidos acreditada en el país emite un comunicado en el que alerta que los migrantes viajan con FALSAS PROMESAS de ingresar a Estados Unidos, hechas por aquellos que buscan EXPLOTAR a sus compatriotas. Estados Unidos además advierte que “hace cumplir vigorosamente sus leyes de inmigración”.



17. El lunes 15 de octubre, Bartolo Fuentes reconoce en entrevistas a medios de comunicación nacional e internacional que la movilización irregular se comenzó a planificar en El Progreso, Yoro, con varias personas del partido LIBRE.

A continuación citas textuales de Bartolo Fuentes ante los medios de comunicación:



18. “Voy a decirlo sinceramente, son compañeros de ahí de El Progreso que los he conocido en Libre, son gente muy luchadora y se sumaron aquí”.



19. “Hay organizadores de Tegucigalpa y La Ceiba. Son alrededor de 20 personas que la coordinan ahora con la gente que se sumó. Llegamos a Cofradía y se sumaron 20 personas, hay una señora que la han escogido como coordinadora. Eran 160 personas las que estaban organizadas para ir en caminata hasta México”.



20. Bartolo Fuentes confirma en Ocotepeque que cruzará la frontera y seguirá acompañando la movilización irregular hasta México.



21. El lunes 15 de octubre, el Gobierno de Guatemala, a través del Instituto Guatemalteco de Migración, advierte mediante comunicado que “la caminata del migrante exhorta mediante engaño que nacionales del vecino país de Honduras migren de forma irregular sin considerar cumplir y respetar las leyes migratorias de los países que pretenden transitar”. Asimismo, manifiesta su preocupación por “las condiciones en las que están viajando los niños, niñas y adolescentes”.



22. Guatemala advierte que “no promueve, ni respalda, la migración irregular en ninguna de sus formas; por lo tanto, rechaza los MOVIMIENTOS ORGANIZADOS CON FINES ILÍCITOS y que tergiversen o utilicen la figura de un derecho humano, como es la migración para fines particulares”.



23. Aun cuando los Gobiernos de origen, tránsito y destino fijaron sus posiciones, estos grupos han continuado con las convocatorias en redes sociales para inducir a más personas para que se unan bajo falsas promesas y engaños.

24. El 15 de octubre, el presidente Donald Trump reaccionó a través de su cuenta de Twitter: “Si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero y ayuda con efecto inmediato”.



25. El martes 16 de octubre las autoridades guatemaltecas detuvieron al señor Bartolo Fuentes por infringir las leyes de su país.



26. El martes 16 de octubre el Gobierno de Guatemala comunica que en atención a la situación del grupo de migrantes que ingresan al territorio nacional instruyó al Instituto Nacional de Migración para que pueda brindarse el apoyo para atender esta situación. Además, ordena tomar todas las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad nacional.



27. El martes 16 de octubre, la Pastoral de Movilidad Humana advierte que la mayoría de personas que fueron movilizadas bajo engaños NO cumplen los requisitos para solicitar un asilo humanitario.



28. En esa misma fecha el Presidente Donald Trump escribe en su cuenta de Twitter que “cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos será arrestado y detenido antes de ser enviado de vuelta a su país”.



29. El miércoles 17 de octubre, el Gobierno de México emite un comunicado en el que advierte que solo pueden entrar a ese país quienes tengan sus documentos de viaje estipulados en ley. Caso contrario toda persona que ingrese al país de manera irregular será RESCATADA y retornada a su país de origen.



30. El miércoles 17 de octubre, ante los engaños, falsas promesas no cumplidas, dolor y sufrimiento, varios hondureños han desistido y retornado al país.



31. El miércoles 17 de octubre, la embajada de Estados Unidos publica un video en el que piden a las personas movilizadas bajo engaño que “regresen a su país. Están siendo engañados con falsas promesas de parte de líderes con fines POLITICOS Y CRIMINALES”.



32. El jueves 18 de octubre, la Pastoral de Movilidad Humana condena que migrantes hondureños estén siendo usados como “Moneda de cambio para beneficio POLÍTICO O ECONÓMICO DE UN GRUPO”.



33. El jueves 18 de octubre el presidente Donald Trump califica la movilización irregular como un asalto a su país en la frontera sur, incluyendo elementos CRIMINALES Y DROGAS de por medio.

