Verdaderas guerreras se enfrentan con todo al cáncer

Tegucigalpa, Honduras

Guerreras, ese es el calificativo que mejor identifica a todas las mujeres que libran una fuerte batalla contra el cáncer de mama.

En la actualidad más de 40 mujeres son atendidas al día en la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (Funhocam).

Hoy 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra este mal y es fecha propicia para crear conciencia en las féminas para la detección temprana de la enfermedad.

Según Melissa Estrada, administradora de Funhocam, desde el año anterior se comenzó a triplicar el número de pacientes en la fundación.

En 2017 se cerró con 7,000 pacientes, ya para finales de 2018 la cantidad de pacientes puede llegar a las diez mil, reveló.

“La idea y el objetivo de la fundación es la educación, prevención y con la detección temprana del cáncer de mama salvar vidas”, expresó Estrada.

En los últimos años en la fundación se ha detectado que el cáncer lo están padeciendo mujeres menores de los 40 años, por lo que se recomienda hacer las mamografías desde los 35 años.

Desde que la fundación brinda el servicio se ha dado atención a más de 22 mil mujeres, practicando alrededor de 9,000 mamografías.

“Nosotros nunca dejamos solas a nuestras pacientes, seguimos un proceso psicológico, emocional y espiritual. Lo que buscamos es que vuelvan a ser ellas mismas, pero más fuertes”, resaltó.

Hoy en la Plaza Central de Tegucigalpa se desarrollará una brigada para mujeres con el fin de que sean atendidas para un diagnóstico. Se espera que más de 100 mujeres reciban la atención.

“Los dos pudimos sobrevivir al cáncer”

Blanca Martínez junto a su pequeño hijo Ariel Flores. Foto: Johny Magallanes/EL HERALDO.





Era su tercer mes de embarazo cuando Blanca Martínez, de 37 años, recibió un diagnóstico terrible: tenía cáncer de mama.En ese momento la angustia, la tristeza y el miedo invadieron a la futura madre, pero el amor por su hijo hizo que luchara con todas sus fuerzas contra un cáncer agresivo en su pecho izquierdo.“Fue una etapa muy difícil para mí, tenía 16 semanas de embarazo cuando me hicieron la primera quimioterapia. Gracias a Dios mi hijo nació bien”, expresó con emoción Martínez.Hoy su hijo, Diego Ariel Flores, de 18 meses, es un bebé sano que da sus primeros pasos para descubrir el mundo.“Los dos pudimos sobrevivir al cáncer. Estoy muy agradecida con Dios, mi familia, amistades y la Funhocam por salir de esta terrible situación”, dijo Martínez con una sonrisa llena de esperanza.Reveló que la detección temprana la salvó

“Me siento una mujer fuerte y luchadora”

Clotty Somarriba está agradecida con Dios por su vida. Foto: David Romero/EL HERALDO.



Fortaleza

Son cuatro años los que Clotty Somarriba, de 39 años, lleva luchando contra el cáncer de mama.

En los últimos días recibió una mala noticia, ya que tuvo una recaída de su enfermedad.

“Yo quiero vivir, tengo a mis tres hijas. Fue una noticia muy difícil, ahora tengo que volver a pasar por el mismo proceso. No sé cuántas quimioterapias voy a hacer”, comentó Somarriba mientras su voz se quebraba por el llanto.

No obstante, en el tiempo que libra su lucha, ha habido muchos cambios en su familia que la han hecho más unida.

“Mi familia, la Funhocam y mis vecinos son ángeles que Dios ha puesto en mi vida. Me siento una mujer fuerte y luchadora”, dijo al dibujar un sonrisa en su rostro. Uno de sus deseos es poder ver graduadas a sus hijas.

“Ahora yo valoro más el tiempo que antes, por cada segundo de vida le agradezco muchos a Dios”.

“Sentí que el mundo se me vino encima”

Por un año ha luchado contra el cáncer Guadalupe Mendoza. Foto: Johny Magallanes/EL HERALDO.



Guerrera

Su motivación para seguir luchando cada día son sus tres hijos. Guadalupe Mendoza, de 45 años, padece de cáncer de mama desde hace un año.

“Cuando me dieron la noticia, un 4 de septiembre, sentí que el mundo se me vino encima, solo pasaba llorando, fue un impacto muy fuerte en mi vida”, recordó Mendoza.

Más de un año ha pasado desde que se le detectó la enfermedad, en la cual tuvo una recaída, pero luego del tratamiento una biopsia reveló que el estado de salud de Mendoza está mucho mejor.

“Ahora que me siento mejor, Dios me está dando otra oportunidad de vida para estar con mis hijos. Mis pequeños y mi esposo me dan mucho aliento para seguir adelante”, expresó.

La humilde y valiente capitalina hace una invitación a todas las mujeres para que se realicen chequeos constantes y que además se hagan sus mamografías en la Funhocam.