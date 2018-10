Lista de colonias que estarán sin luz eléctrica este viernes en Honduras

Las cuadrillas de la EEH realizarán trabajos de mantenimiento desde las 8:00 AM a las 4:00 PM en la mayoría de las colonias.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció una nueva suspensión del fluido energético para este próximo viernes 19 de octubre de 2018 en varias zonas del territorio nacional.



El consorcio justificó que el servicio se interrumpirá debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán sus cuadrillas a partir de las 8:00 de la mañana a las 4:00 PM.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Sempe

Colonia La Sosa

Colonia La Travesía

Colonia La Trinidad

Colonia Estados Unidos

Aldea Agua Blanca

Colonia Santa Isabel

Colonia La Esperanza

Colonia San Miguel

Aldea Guasculile

Comayagüela



DISTRITO CENTRAL (8:00 a8:10 AM/ 3:50 a 4:00 PM)

Catalunia

Beneficio de Café

Villa Peniel

Prondeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Alde Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Residencial Mallorca

Residencial Villas Paraíso

Residencial Salamanca

Residencial Villa Angelino

Residencial Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Colonia Las Colinas del Carmen

Colonia San Martín

El Ocotillo

Colonia Episcopal

Colonia Cosmul

Colonia 14 de Febrero

Pozos de Suncery

Centro de Rehabilitación El Carmen

Aldeas SOS

Residencial Toledo

Los Naranjos

La Alameda

Santa Marta

Santa Clara

Colonia El Porvenir

Colonia Indiana

Colonia El Edén

Colonia Lomas de Raquel

Lomas del Carmen

Colonia Luis García Bustamante.