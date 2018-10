México pedirá ayuda a la ONU con caravana migrante de hondureños

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Mientras más de 3.000 hondureños intentan llegar a Estados Unidos avanzando hacia el norte, el gobierno de México el jueves que pedirá ayuda a las Naciones Unidas para las solicitudes de refugio que presenten los integrantes de la caravana de migrantes .



El canciller mexicano Luis Videgaray dijo en Nueva York que solicitó al secretario general de la ONU su apoyo para que la agencia de ayuda a los refugiados ACNUR colabore con las autoridades mexicanas a la hora de responder y encontrar también una solución permanente para los migrantes hondureños.



“Esto es algo en lo que convocamos a toda la comunidad internacional a involucrarse. Este es un tema que debe preocuparse y ocupar toda la región, incluso en todo el mundo ", dijo Videgaray a los medios de comunicación a través de la reunión con el secretario general Antonio Guterres.



El canciller mexicano también se refirió a los comentarios del presidente Donald Trump, quien advirtió a los gobiernos de la región que este tipo de migraciones podría llevar al final de la ayuda financiera que los Estados Unidos. Videgaray sostuvo que “no hay que darles mayor trascendencia o importancia” (a los comentarios de Trump). Lo que nos importa son los migrantes ”.



"Yo leo ahí más un debate con la oposición política, con el partido demócrata, que realmente un mensaje hacia México o los mexicanos", dijo el canciller respecto a las declaraciones del presidente de EE.UU. país si México no frena a la caravana.



Los kilómetros de hondureños pasaron el jueves por Ciudad de Guatemala y se dirigen a la frontera con México.



Videgaray destacó que ACNUR ya está presente en México y que la agencia ha respondido positivamente a la solicitud de ayuda. También señaló que todavía no hay solicitudes de ingreso a México por parte de los integrantes de la caravana.



La leyenda mexicana: quienes tienen un pasaporte o una visa para entrar y ser atendidos. Los infractores de la ley serán deportados, señaló el ministro.



Por otro lado, Mauro Verzzeletti, el sacerdote a cargo de la Casa del Migrante de la capital guatemalteca, dijo que los millares de personas pasaron la noche en los tres países habilitados en la ciudad.



"Esta mañana, a las cuatro, emprendimos un nuevo viaje y estamos llegando más", agregó a The Associated Press.



La caravana ha comenzado a dispersarse. En las calles de la ciudad se pueden encontrar grupos de personas caminando en fila, pero la gran masa de migrantes que iniciaron la marcha el viernes se han diluido ya que muchos han sido dirigidos entre los autobuses y los automóviles y camioneros que los trasladen.



“Nos vamos a la frontera”, dijo decidido Juan Escobar, de 24 años.



La mayoría de los hondureños que forman parte de la caravana salió de sus casas de forma espontánea, con poco más que la ropa que llevaban y las pocas pertenencias que se arrojan rápidamente en una mochila.



El éxito ha sido masivo en la historia de Trump, que amenazó con la asistencia financiera y las naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica - Honduras, Guatemala y El Salvador -, todas las fuentes de migrantes.



Washington ha comprometido fondos por 2.600 millones de dólares para esos países.



El presidente guatemalteco Jimmy Morales señaló el miércoles que aunque es un acuerdo regional para la libre circulación de los centroamericanos en la zona, el ingreso masivo de la gente sin el tráfico en el país en una posición difícil porque es imposible saber quiénes son.



El gobierno de México dijo en un comunicado que cualquier persona que posaría documentos y una visa podría ser útil en el país y solicitar el estatus de refugiado.



Las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación Mexicana añadieron que todos los casos deben procesarse individualmente, lo que se refiere a lo que se refiere a los migrantes. Asimismo, cualquier persona que ingrese a un México de manera “irregular” se enfrenta a la detención y la deportación.



México requiere que los hondureños presenten un pasaporte y en la mayoría de los casos, una visa mexicana, para poder entrar al país. Ninguno de los migrantes con los que habló AP en el camino llevaba su pasaporte.



Nota de Carlos Carlos López, de 27 años, confió en que “en México tenemos una visa de trabajo que dura 40 días”.



Luis Arreaga, embajador de Estados Unidos en Guatemala, publicó un mensaje en Twitter dirigido a los migrantes que quieren llegar a un estado estadounidense. "Si usted trata de entrar a Estados Unidos se convertirá en un deportista", dijo Arreaga en español. Su intento de migrar fracasará ”



Las amenazas no han logrado disuadir a los migrantes. Henry Tejeda, natural de Puerto Colón, Honduras, sostuvo que “quiero pedir un asilo político y ayudar a mi familia”.



El hombre, que se paró a un lado de una autopista en el departamento guatemalteco de Zacapa para pedir dinero, contó que dejó a su esposa y sus hijos, y que no tiene la pobreza y la violencia descontrolada en su país, que tiene una Las tasas de homicidios más altas del mundo. Su madre fue asesinada hace cuatro años y su hermano también fue baleado.