Vídeo: Donald Trump acusa a demócratas por caravana migrante de hondureños

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este jueves a los demócratas por la caravana migrante que viaja desde Honduras en busca del llamado "sueño americano".



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió un vídeo donde un grupo de personas le regalan dinero a los caminantes que intentan cruzar la frontera de Guatemala y México para llegar a EE UU.



"¿Puede usted creer esto, y lo que los demócratas están permitiendo que se haga a nuestro país?", escribió Trump adjunto al material audiovisual que circuló hace unos días a través de las redes sociales.

Lea también: Guatemaltecos preparan comida para hondureños de la caravana



El miércoles, el Presidente criticó a los miembros del partido Demócrata por no aprobar la legislación que permitirá leyes para la protección del territorio estadounidense, con el fin de evitar el ingreso de ilegales a su país.



El gobernante ha utilizado su Twitter en varias ocasiones para advertir y lanzar amenzas a los países del Triángulo Norte, si permiten que la caravana migrante, que salió de Honduras, llegue a la frontera de EEUU.



Trump advirtió que cancelará la ayuda económica a Guatemala, El Salvador y Honduras, además amenazó a los migrantes con encarcelarlos antes de enviarlos de regreso a su país de origen.

De interés: Hondureña le entrega su bebé a su hermana en la carava migrante



El mandatario pidió militarizar su frontera, debido a la caravana de más de 2,000 migrantes que partió desde el pasado sábado de la Gran Central Metropolitana de la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Can you believe this, and what Democrats are allowing to be done to our Country? pic.twitter.com/4aDpASkjIU