Tierra Adentro: Los Misterios de la laguna de Jeto, en San Jerónimo, Comayagua

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.- “Conozco muchos cuentos de lagunas encantadas, pero pocos me han parecido tan interesantes como los de la laguna de Jamalteca (Jeto); de ella se cuentan cosas inverosímiles e inexplicables”, con estas palabras incia uno de los escritos de Pompilio Ortega en su libro Patrios Lares y que describe con mucho misterio, este nuevo recorrido de Tierra Adentro.



Este lugar es casi mítico para quienes no conocen, pues aunque no lo crean queda entre las montañas aproximadamente a 1,050 metros sobre el nivel del mar.



Estoy hablando de la laguna de Jeto, en San Jerónimo, Comayagua.



Desde el parque central y al ubicarnos al este se observa una cadena de montañas y con ella se dibuja una calle totalmente inclinada que sobresale por su tierra blanca.



Varios pobladores me indicaron que ese era el camino que dirigía a la populosa laguna, que se dice se formó tras la erupción de un volcán y por eso está en medio de varias montañas.



La laguna se encuentra a 50 minutos desde el centro de San Jerónimo, pero para llegar se necesita un vehículo con doble tracción.



Bajo un fuerte sol, decidí aventurarme junto a mi compañero Eduard Rodríguez (productor) y el conductor del vehículo, Mario Rojas.



Para llegar, Eduard se tuvo que pasar a la paila del carro, para que hiciera presión y así poder subir las inclinadas cuestas.

Como la laguna está escondida entre montañas existen dos caminos: el que decidimos tomar por ser más accesible por el caserío de Peladientes y el otro por San José o Potrero Sucio.



A medida que el vehículo iba avanzando se podía observa todo el municipio, que se fundó en 1897 con el nombre de San Jerónimo de Espino.



Las montañas están rodeadas de pinos, por lo que el aroma es totalmente puro y refrescante. También se puede ver diversidad de fauna.



Las calles son desoladas y rara vez se observa un vivienda de madera, con techo de lámina y un pequeño cerco.



En medio de algunos pinos también se pueden ver siembras de café. Se dice que este municipio, al igual que la mayoría de Comayagua, viven del cultivo de este producto.



Y como les dije anteriormente, la laguna está en medio de montañas, pero 10 minutos antes de llegar el terreno de la calle es totalmente plano.

Así luce la iglesia de San Jerónimo, en el departamento de Comayagua.







Les diré que después del largo trayecto ya no queríamos seguir, pues pensamos que las cuestas continuarían, pero tras pasar una curva totalmente cerrada observamos la resplandeciente laguna de Jetos.



Un señor que salió de su vivienda me contó que aún desconocen la profundidad del agua y que incluso han metido hasta 20 metros de cuerda y aún no alcanzan la superficie.

El mismo poblador relató que esta belleza natural está llena de misterios y que la vinculan con la desaparición de niños en épocas anteriores, sobre todo el caso de una familia del lugar “y existe la creencia que aparecerán cuando la laguna haya desaparecido”.



Otro de los relatos es que su desagüe, que pasa por un pequeño puente, que parece echo de piedras delicadas, fue construido por “un ser misterioso y de espíritu malévolo que habita en el fondo de la laguna” de Jeto.



Pese a todos los mitos, este lugar es paradisíaco y los visitantes pueden pescar tilapia, bañar en la laguna y disfrutar de la delicia de su clima.