Barça-Sevilla, duelo por el liderato; Real Madrid sin margen de error

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid (4º) visita el sábado al Levante (11º) en la 9ª jornada de la Liga española, sin margen de error, tras dos derrotas en los últimos tres partidos, mientras Sevilla (1º) y Barcelona (2º) se enfrentarán por el liderato del campeonato.



Los blancos, que llevan cuatro encuentros oficiales sin conocer la victoria, no pueden permitirse más errores para no descolgarse más de la cabeza de la clasificación, que tienen a dos puntos.



La mala racha blanca ha coincidido con la baja tras una operación de apendicitis de 'Isco', quien tras retomar los entrenamientos el martes, podría estar disponible el sábado, al igual que Marcelo, repuesto de su lesión en el sóleo.



Los hombres de Lopetegui intentarán volver a ver puerta en el Bernabéu ante el Levante, ya que no han marcado desde el gol al Espanyol (1-0) el 22 de septiembre, la peor sequía goleadora desde 1985.



"A veces las cosas salen y otras no, es importante que estemos todos los jugadores juntos, el gol llegará y volveremos a ganar", decía Lopetegui tras la última derrota in extremis ante el Alavés (1-0).



- El Atlético ante el Villarreal -

El sábado será una nueva oportunidad para cambiar la dinámica, mientras el Sevilla visitará al segundo clasificado, el Barcelona, tras arrebatarle el liderato liguero en la última jornada gracias al tropezón de los azulgranas en Valencia (1-1).



El equipo andaluz ha dado la vuelta a un inicio de Liga titubeante y acumula cuatro victorias consecutivas en Liga, apoyado en el buen momento goleador del portugués André Silva (7 goles), segundo mejor artillero de la Liga, por detrás del uruguayo del Girona Cristhian Stuani (8).



El sábado acude a un campo en el que no ha vuelto a ganar en Liga desde diciembre de 2002, pero se enfrentará a un Barcelona fragilizado por las bajas en defensa.



A la ausencia de Samuel Umtiti, que sigue con sus problemas de rodilla, se unió la del belga Thomas Vermaelen, lesionado este fin de semana en un partido con su selección, lo que deja al eje de la defensa barcelonista con Gerard Piqué, irregular en su inicio de temporada, y el francés Clement Lenglet.



Valverde, en cambio, parece que podrá tener a disposición a Luis Suárez, que aprovechó el parón de selecciones para tratarse unas molestias en la rodilla, aunque el miércoles ya hizo parte del entrenamiento con el equipo.



Una victoria contra el Sevilla cargaría de moral al conjunto azulgrana en el inicio de una dura semana con los enfrentamientos contra el Inter de Milán el miércoles en Liga de Campeones y el Clásico contra el Real Madrid el 28 de octubre.



El Atlético de Madrid visitará el sábado al Villarreal, mientras el Valencia recibe al Leganés.



-- Programa de la 9ª jornada de la Liga española (horas GMT):



- Viernes:



(19h00) Celta Vigo - Alavés



- Sábado:



(11h00) Real Madrid - Levante



(14h15) Valencia - Leganés



(16h30) Villarreal - Atlético de Madrid



(18h45) FC Barcelona - Sevilla



- Domingo:



(10h00) Rayo Vallecano - Getafe



(14h15) Eibar - Athletic de Bilbao



(16h30) Huesca - Espanyol



(18h45) Betis - Valladolid



- Lunes:



(19h00) Real Sociedad - Girona



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Sevilla 16 8 5 1 2 18 8 10



2. Barcelona 15 8 4 3 1 19 9 10



3. Atlético de Madrid 15 8 4 3 1 9 4 5



4. Real Madrid 14 8 4 2 2 12 7 5



5. Espanyol 14 8 4 2 2 11 7 4



6. Alavés 14 8 4 2 2 11 8 3



7. Valladolid 12 8 3 3 2 7 6 1



8. Betis 12 8 3 3 2 5 6 -1



9. Real Sociedad 11 8 3 2 3 12 11 1



10. Celta 10 8 2 4 2 13 12 1



11. Levante 10 8 3 1 4 12 14 -2



12. Eibar 10 8 3 1 4 9 12 -3



13. Getafe 9 8 2 3 3 6 7 -1



. Valencia 9 8 1 6 1 6 7 -1



15. Girona 9 8 2 3 3 10 13 -3



16. Villarreal 8 8 2 2 4 6 7 -1



17. Athletic 7 7 1 4 2 9 13 -4



18. Leganés 7 8 2 1 5 7 12 -5



19. Rayo 5 7 1 2 4 7 15 -8



20. SD Huesca 5 8 1 2 5 7 18 -11