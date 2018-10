Trump amenaza con militarizar frontera por paso de caravana de migrantes hondureños

El presidente Donald Trump ha advertido con quitar la ayuda económica a Honduras si no para la caravana de migrantes. Foto AP

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció de nuevo sobre la caravana de migrantes hondureños y anunció que de no cesar su recorrido no dudará en enviar al Ejército estadounidense a la frontera sur con México.



En una serie de tuits, el presidente Trump criticó fuertemente a Honduras, El Salvador y Guatemala asegurando que los líderes de estas naciones están haciendo poco o nada por detener el éxodo de migrantes.



"Estoy viendo al partido demócrata haciendo fiesta (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles existentes) asalto a nuestro país por Guatemala, Honduras y el Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para detener este gran flujo de gente, incluyendo muchos criminales, de entrar a México a Estados Unidos", escribió en el primer tuit.





Asimismo, volvió a advertir que detendrá la ayuda económica para los países del Triángulo Norte si no detienen la caravana, amenaza que ya había realizado el martes en sus redes sociales.



"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi ningún control sobre su población, debo, en el más fuerte de los términos, pedir a México que detenga este ataque-y si no puede hacerlo, llamaré al ejército de los Estados Unidos y CERRAREMOS nuestra frontera sur...", continuó.





El mandatario estadounidense ha declarado a la caravana como un ataque al país, por lo que espera ayuda de México para poder detenerla.



"El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluyendo los elementos criminales y las drogas que se derraman, es mucho más importante para mí, como Presidente, que el comercio o la INFANTERÌA. Esperemos que México detenga este ataque en su frontera norte. ¡Todos los demócratas fallan por leyes débiles!".





Esta sería la tercera advertencia que hace el magnate estadounuidense desde que la caravana de migrantes emprendió su viaje al país norteamericano.



La caminata, que comenzó el sábado 13 de octubre, se encuentra ya en Ciudad de Guatemala. El miércoles salió otra caravana desde la zona sur del país.



Mientras que, este jueves, un tercer grupo con un centenar de personas espera a que la frontera de Agua Caliente abra las puertas para poder emprender su camino al sueño americano.