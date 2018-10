Selección de México nombrará a su nuevo entrenador en diciembre o enero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Será a finales de este año o a principios del 2019 cuando la selección de México anuncie quién será su nuevo técnico, informó el miércoles el presidente de la federación local Yon de Luisa.



El puesto está vacante desde julio, cuando el colombiano Juan Carlos Osorio rechazó una oferta para renovar su contrato hasta el Mundial de Catar 2022. Con Osorio al frente, el Tri quedó eliminado en Rusia en los octavos de final, instancia en la que ha encallado en siete mundiales consecutivos.

Mientras los dirigentes toman una decisión sobre el relevo definitivo, el equipo es dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, quien ya cumplió cuatro partidos en el cargo y tiene pactado dirigir dos más en noviembre, en Argentina.

"Vamos por buen camino, pero es un proceso estratégico y no una carrera de velocidad de 100 metros", dijo De Luisa en rueda de prensa.

"Es una carrera que la estamos midiendo de aquí a finales del 2022 y la decisión es la que mejores cuentas nos pueda dar en Catar. Es por eso que no es de velocidad y que quiera tapar las críticas de los medios, se trata de un proceso estructurado".

Ferretti, uno de los entrenadores más laureados en la liga local con seis títulos, se negó a tomar el cargo en definitiva porque tiene un acuerdo vigente con Tigres de la máxima categoría por tres años más.

"Nos dolió dentro del grupo de análisis, porque Ferretti era uno de los candidatos principales y nos dio mucha pena que no pudiera estar", agregó el dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol.

De acuerdo con la vocera de la Federación, Beatriz Ramos, el proceso de elección ha incluido 24 entrevistas aunque no necesariamente son tantos los candidatos.

Las principales cadenas de televisión en el país, Televisa y Televisión Azteca, han afirmado que el argentino Gerardo Martino se perfila como el principal candidato para tomar las riendas, pero antes debe desvincularse el Atlanta United de la MLS, donde tiene un acuerdo que expira el 8 de diciembre.

"Estamos confiados de que el trabajo que se ha hecho es muy bueno y hasta que no se tenga firmado no se hará oficial nada, que me muestren el contrato", dijo De Luisa al referirse a las versiones de que ya hay un acuerdo con el ex seleccionador de Argentina.

"Desde que empezamos el proceso sabíamos que el tiempo normal para tomar la mejor decisión eran seis meses".

Además de Martino, otro candidato mencionado a menudo es el portugués Carlos Queiroz, quien tiene un acuerdo con Irán. También ha cobrado fuerza el nombre de Miguel Herrera, quien dirigió al país en Brasil 2014.