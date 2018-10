Colonias y barrios que no tendrán energía eléctrica este jueves 18 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varios sectores del país estarán sin energía eléctrica este jueves 18 de octubre debido a los trabajos de mantenimiento que las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH) estarán realizando.



De 8:00 AM a 4:00 PM en Vallecillo, Francisco Morazán

Villa Real

El Camotal

Aldea El Estero

Los Izotes

La Venta Nueva

Jalaca

La Venta Vieja

La Laguna

La Cañada

Mata Plátano

Pueblo Nuevo

El Tule

El Aguacatal

Agalteca

Posa del Tigre

Siguizapa

Trinidad de Quebrada

Agua Blanca

Netapa

El Panal

El Coyolar

El Encinal

El Guatillo

Ojo de Agua

La Danta

Las Lazadas

Tuliapita

San Isidro

Vallecillos

Río La Puerta

La Unión

San José de La Mora

Río Hondo

Las Flores



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choloma, Cortés

Colonia Infop

Colonia García

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia Adeh

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Sabillón Cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Los Zorzales

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III y IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Lempira #1

La Ceibita



De 7:00 AM a 5:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Sitraalus

Barrio Santa Ana este

Barrio Las Acacias

Barrio Guamilito



De 8:00 AM a 4:00 PM en Jocón, Yoro

Jocón

Aldea La Aguata

Puente Grande

Edicaly

Brisas de Chalmeca



De 8:30 AM a 4:30 PM a Ilama

Hidro Cececapa

El bálsamo

El Sarsal

La Cañada

Robledal