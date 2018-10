900 millones de dólares podrían ser de un hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El entusiasmo por ganar 900 millones de dólares no se queda sólo en Estados Unidos pues ya son decenas los hondureños que están comprando sus boletos sin salir del país.



Por primera vez en la historia los dos sorteos más representativos de Estados Unidos alcanzan juntos un acumulado de 900 millones de dólares (equivalente a 21,700 millones de lempiras), una suma que empuja a millones de americanos a los kioscos de lotería. Pero la euforia no se queda atrás en Honduras donde miles en el país están comprando sus boletos en theLotter.com, un servicio certificado de mensajería para adquirir billetes legítimos del Mega Millones, la lotería más grande del mundo.



¿Cómo funciona el servicio de mensajería?

Cuando alguien usa los servicios de este famoso portal que ya lleva 16 años operando, le empresa compra los tiquetes en un expendio legítimo y los almacena en un lugar 100% seguro para así poder garantizar la entrega del boleto ganador al usuario, en caso de que acierte a los números. Cuando la persona hace la transacción, recibe a cambio una copia escaneada del recibo de papel donde puede ver el lugar en el cual fue adquirido el billete original, los números elegidos, la hora y el precio que se pagó por participar.



TheLotter es el único sitio web verificado por la lotería de Oregón en Estados Unidos para adquirir tiquetes oficiales a nombre de personas de todo el mundo, incluido Honduras, y certifica que todos sus boletos son genuinos.



Ninguna ley prohíbe que un extranjero se gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios. “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social”, indica.



A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería”, concluye.



¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando alguien gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagados para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tiquete oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



Hay que tener en cuenta que no tener visa americana NO es un impedimento para participar, pues si el usuario no logra obtener la visa para viajar a cobrar el premio, theLotter.com lo reclama y lo transfiere a la cuenta bancaria del ganador. Sin embargo, hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han ganado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería.



Fue así como hace tres años, la embajada americana en Irak le otorgó la visa a un ciudadano iraquí que ganó $6.4 millones en Oregón, con un billete que había comprado a través de theLotter, y viajó a reclamar su boleto y a cobrar el premio en un evento que fue reportado por reconocidos medios, entre ellos los canales: NBC, CNN y Fox. Lo mismo ocurrió con una panameña que el año pasado ganó 30 millones de dólares en la lotería de la Florida sin haber pisado jamás suelo americano y quien obtuvo la visa para viajar y cobrar el premio.



Ganarse la lotería de Estados Unidos podría garantizar también la residencia americana

Gálvez dice que si el ganador decide destinar medio millón de dólares para invertir en una zona deprimida, o abre una empresa con un millón de dólares y contrata 15 empleados, puede obtener una visa americana bajo el programa EB5 para los inversionistas y sus familias. Dicho programa fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1999 para estimular la economía y al año se entregan 10,000 visas como ésta. Luego los beneficiarios y sus parientes pueden hacerse residentes permanentes en un lapso de dos años, para después de 5 años solicitar la ciudadanía. Es decir que si alguien gana la lotería de Estados Unidos, es probable que pueda encontrar la manera de quedarse a vivir en el país de forma legal, en cualquier caso, dinero no le hará falta y podrá vivir en el sitio del mundo que desee.



TheLotter es mencionado en CNN, Fox y NBC

El servicio de mensajería de theLotter ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos: NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia del ganador de Irak, y a este gran ganador se le suma la panameña que el año pasado se llevó $30 millones del acumulado de la lotería de la Florida sin salir de su casa en Ciudad de Panamá.



Portafolio de ganadores

La mayor garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos: Rusia, Irak, Colombia, Australia, España, Panamá, y El Salvador, entre otros. En él todas las personas se encuentran ocultas por una máscara, pues el sitio web asegura la total confidencialidad con respecto a la identidad de sus ganadores.



Formas de Pago

TheLotter.com ofrece en Honduras alternativas de pago reconocidas, incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club. Siento Master Card la tarjeta más aceptada en el país.



Próximo sorteo

El próximo premio del Mega Millones por 900 millones de dólares se sorteará este viernes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.