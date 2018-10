Heide Fulton pide a hondureños que regresen al país porque están siendo engañados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Honduras, Chargé Heide Fulton, pidió a los hondureños que participan en la caravana migrante, que regresen al país.



"Están siendo engañados con falsas promesas de parte de líderes con fines políticos y criminales. A ellos no les importa su seguridad y bienestar", aseveró Fulton en un vídeo publicado en su cuenta personal de Twitter.

+Embajada americana muestra su preocupación por caravana migrante



Seguidamente, la encargada de negocios repitió las advertencias del presidente de EEUU, Donald Trump, quien escribió en su Twitter que "cualquier persona que entre ilegalmente a los Estados Unidos será arrestada antes de ser deportada".



"Si está pensando en emprender el peligroso viaje, no lo haga. Los Estados Unidos es un país de leyes y vamos a aplicarlas. No se empobrezcan en un viaje destinado a fracasar", aconsejó.



Asimismo, Fulton le advierte a los hondureños que no vale la pena arriesgar su vida y la de los familiares. "Sabemos que la realidad aquí es difícil para mucha gente por esa razón estamos invirtiendo millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, educación y oportunidades económicas".



"Creemos en el futuro del pueblo hondureño, tu futuro, tu norte, está aquí", sentenció la representante de la embajada americana en el país.



Desde el pasado sábado, más de 2,000 hondureños emprendieron su viaje a los Estados Unidos desde la Gran Terminal de la ciudad de San Pedro Sula, con la intención de llegar a los EE UU.



Hasta este martes, han recorrido más de 300 kilómetros durante los últimos cinco días intentando cruzar Guatemala para llegar a su segundo destino: México. A eso de las 2:00 de la tarde los hondureños estaban ubicados en el municipio de Teculután, Guatemala.