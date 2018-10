Presidente de Guatemala responde amenazas de Donald Trump por la caravana migrante de hondureños

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- "Ninguna ayuda puede ser condicionada ni ninguna ayuda puede ser exigida", fue la respuesta del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ante los mensajes de Donald Trump en los que amenazó con bloquear la ayuda económica a los países del Triángulo Norte de Centroamérica si la caravana de migrantes hondureños no se detiene.

Morales, quien respondió a las declaraciones de Trump a través de una corta conferencia de prensa este miércoles, dijo que no era la manera de tratar el problema de migración que están viviendo Honduras y Guatemala en torno al recorrido de los más de 2,000 integrantes de la caravana migrante.

Asimismo, Jimmy Morales anunció que están investigando, en conjunto con otras agencias internacionales, a los líderes de la caravana, que salió desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras, el sábado anterior.

"Con un ingreso masivo, así de personas sin que sean registradas, no se tiene un listado detallado de cuál es la nacionalidad de las personas. No podemos asegurar que son de nacionalidad hondureña. No podemos asegurar que vayan al destino que dicen conducirse, y tampoco conocemos cuáles son las intenciones de los líderes que llevan a estas personas", aseguró Morales.

En ese sentido, el mandatario centroamericano agregó que "por esta razón es que en conjunto con entidades internacionales de investigación e inteligencia, se ha estado recibiendo información, que tendrá que verificarse, y si esto es cierto, se podrá incluso, a nivel internacional denunciar por tráfico ilegal de personas".

Y es que el martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se comunicó con Jimmy Morales para exigirle su cooperación para frenar la caravana de hondureños que busca cruzar la frontera norteamericana.