Guatemalteco le escribe un poema a la caravana migrante de hondureños

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Guilver Salazar, un guatemalteco que reside en Esquipulas, se tomó un momento de su tiempo para agarrar su pluma y dedicarle un hermoso poemas a la caravana migrante de hondureños que va rumbo a los Estados Unidos.



Desde que tocaron la tierra del guerrero Tecún Umán, los compatriotas han recibido el apoyo total de los pobladores, quienes les dieron paso, albergue, comida y ropa para continuar su travesía.

Sin embargo, lo que llamó este miércoles la atención fueron los hermosos versos que Salazar dedicó a los catrachos, quienes llegaron al municipio de Zacapa para acercarse a la frontera de México.



A continuación, les compartimos el poema del escritor guatemalteco, titulado: "VERSOS A LOS MIGRANTES HONDUREÑOS"



Camina, migrante, camina,

que larga jornada te espera,

para llegar donde imaginas,

habita el sueño que anhelas.



No temas, migrante hondureño,

la tierra es de Dios, no del hombre,

camina en busca de tu sueño,

y escribe orgulloso tu nombre.



Si con Dios vas en tu caminar,

nada habrá que te haga detener,

así como no detuvo el mar,

al pueblo guiado por Moisés.



Nunca regreses a tu pueblo

con la cabeza agachada,

regresa cuando puedas verlo,

con luz de triunfo en la mirada.



Y si a Esquipulas has de volver,

aquí estrecharemos tu mano,

de la misma manera que ayer,

porque tú eres nuestro hermano.



Autor: Guilver Salazar

Esquipulas, 17 de octubre de 2018.