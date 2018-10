Nuevo grupo de hondureños sale de la zona sur para unirse a caravana migrante

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- Con tan solo unas pocas pertenencias, al menos un centenar de hondureños de la zona sur del país decidieron unirse a la caravana de migrantes que se encuentra atravesando por Guatemala.



La ruta que tomarán los habitantes de los departamentos de Choluteca y Valle será la de El Salvador, para luego pasar hasta Guatemala.



Por tal razón, las autoridades de la aduana El Amatillo han habilitado ventanillas para realizar el trámite correspondiente para salir del país.



Asimismo, indicaron que se está realizando un trabajo de concientización para que las personas no inicien la travesía.

Más de 2 mil catrachos se encuentran en Guatemala tras haber salido en busca del "sueño americano" el pasado sábado desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, hizo el llamado a los hondureños para que no se presten a ese juego político que pone en riesgo sus vidas.

"Es inhumano y condenable. Hay vidas de por medio que están en peligró", expresó Hernández.



"No puedo entender cómo alguien puede usar la miseria del prójimo por razones de orden político; arriesgar la vida; poner niños enfrente, ancianos. Eso no se vale, eso no debe ser permitido bajo los principios de la dignidad de los seres humanos", manifestó.

AmenazasEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) de quitar todo tipo de ayuda monetaria y humana que reciben de su nación si no paran a los migrantes.

El lunes, un numeroso contingente de la policía guatemalteca intentó frenar su avance pero tras horas de tensión la multitud de migrantes logró llegar al poblado guatemalteco de Esquipulas y desde entonces han marchado en grupos hacia Ciudad de Guatemala.

Por su parte, México ha resguardo la frontera sur del país para evitar el paso de los catrachos.

No obstante, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ha girado la orden para que se le brinde toda la ayuda humanitaria que necesiten los integrantes de la caravana.