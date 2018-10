Hermanastra de Meghan Markle está molesta tras anuncio del embarazo de la duquesa

LONDRES, INGLATERRA.- Samantha Markle, la hermanastra de Meghan Markle, pidió que no sigan ignorando a su padre Thomas Markle, quien nunca fue mencionado en los comunicados en los que se anunció que el príncipe Harry y la exactriz estadounidense están esperando a su primer hijo.



“Espero por el bien del bebé, de la familia, del mundo y de mi padre, que no le hayan excluido del comunicado de forma intencional", expresó Samantha al diario The Sun.



Añadió que: "Espero que le incluyan en el momento adecuado. No me haría ninguna gracia que siguiera dándole la espalda. Sería mejor para el bebé que mi padre fuera incluido”.



Las declaraciones de Samantha se dieron a conocer luego de que en el comunicado oficial del anuncio del embarazo de Meghan se mencionara sólo a Doria Ragland, madre de la duquesa.