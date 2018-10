Chile vence 1-0 a México en Querétaro con gol de Nicolás Castillo

QUERÉTARO, MÉXICO.- Con un único gol, obra de Nicolás Castillo, Chile tuvo más que suficiente para imponerse 1-0 a México en su casa.

En un partido disputado en el estado de Querétaro, los chilenos, dirigidos por Reinaldo Rueda, no le dieron oportunidad de reaccionar al equipo mexicano, pues el tanto de Castillo fue al minuto 89'.

Con amargura en su garganta, los aficionados del Tri se quedaron con las ganas de vengar aquel amargo 7-0 que le anotó Chile en la Copa América de 2016.

Tal como lo vaticinó el técnico Reinaldo Rueda, el partido resultó emotivo en buena medida gracias a Chile. Su vértigo e intensidad imperaron durante el primer tiempo.



La 'Roja' salió a jugar agresiva y vertical y de esa manera incomodó al Tri, que trataba de bajar las revoluciones con breves secuencias de toque para luego intentar hacer daño por los costados con contados desbordes de Jesús Corona e Hirving Lozano.



Luis Rodríguez y Jesús Gallardo, los laterales mexicanos, no pudieron agregarse al frente. Su prioridad era no dejar desprotegida la retaguardia.



El empate sin goles que los equipos se llevaron al descanso no fue fiel reflejo de lo ofrecido en la cancha, ya que ambos tuvieron ocasiones claras para ponerse en ventaja.



Sobre el minuto 15, Arturo Vidal filtró la pelota al área para Mauricio Isla. Al lateral derecho visitante le hizo falta instinto goleador. Su remate fue deficiente y se fue al costado derecho.



El mejor arribo mexicano se dio al 20 cuando Marco Fabián se coló ante la presencia de Guillermo Maripán y se enfiló al arco de frente. Su definición cruzada y a ras fue atajada por el arquero Brayan Cortés.



Al 39, Chile tejió una jugada peligrosa. Isla en un nuevo arribo por la lateral tocó al centro para Alexis Sánchez, el 'Niño Maravilla' habilitó en el área a Junior Fernandes, que tuvo todo para firmar el primer gol pero su disparo fue detenido por el guardameta Hugo González.



Raúl Jiménez, el centrodelantero azteca, que pasó inadvertido, se manifestó por fin al 50 con un remate de cabeza que se fue encima del travesaño chileno. Después de esa aproximación, Jiménez se tornó intrascendente otra vez.



Al 68, Chile causó gran peligro en el área mexicana. Eugenio Mena llegó al fondo y mandó un servicio para que Angelo Sagal conectara un remate de cabeza picado. González logró otra atajada espectacular.



México perdonó a Chile al 73. Erick Gutiérrez le filtró un pase a Jurgen Damm quien hizo un recorte en el área, luego dudó ante Cortes y cuando se animó a tirar su remate se fue a un lado.



Al 76, un remate de Mena terminó dentro del arco mexicano, pero la jugada fue anulada por fuera de juego de Maripán.



Para poner orden en la media, Rueda metió al campo a Erick Pulgar, al 66.



En un último intento por ganar, Castillo ingresó al 79 y en escasos minutos se notó su presencia.



Ya cerca del final, Alexis habilitó a Castillo. El delantero del Benfica mandó un disparo que rechazó González, el delantero fue por el rebote con vehemencia y obtuvo por recompensa el gol del triunfo.



Gracias a Castillo, la racha de los chilenos sin convertir un gol terminó después de 303 minutos.



Por su lado, luego de cuatro partidos bajo el actual interinato del técnico Ricardo Ferretti, la selección azteca tiene un balance de una victoria y tres derrotas.