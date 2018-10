EEH programa suspensión de la energía eléctrica para este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva suspensión de la electricidad fue programada para este próximo miércoles 17 de octubre de 2018 en varios sectores de Honduras, informó a través de sus redes sociales EEH.



La interrupción se realizará a partir de las 8:00 AM y se habilitará a las 4:00 PM de ese mismo día. Entre los municipios que no tendrán luz eléctrica están el Distrito Central y San Pedro Sula.



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Providencia

Colonia San Antonio

Colonia San Isidro

Colonia 10 de Septiembre

Colonia Ebenezer

Colonia Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Instituto Modesto Rodas Alvarado



Santa Cruz de Yojoa, Taulabe. San Pedro de Comayagua, Meámbar y Siguatepeque (8:30 AM a 4:30 PM)

Caseta del Lago

Pito Solo

Horconsitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines

Taulabé

La Majada

Santa Rosita

Lajas

Sábanas

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocoman

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique



CHOLOMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Armando Gale

Edilberto Solano

Barrio Trincheras

Sinior

Santa Fe Central

Colonia Godoy I y II

Altos de Santa Fe

Colonia 7 de Septiembre

La Confianza

Nueva Florida I, II, III y IV

El Buen Samaritano

San Francisco del Ceibón

Villa Santa Marta



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Planta Potabilizadora del SANAA

Colonia Villeda Morales

Represa La Concepción



San Marcos de Colón y Choluteca (8:00 AM a 4:00 PM)

Tapaire

Pillado

San Francisco

Colami

Ciudad de San Marcos de Colón

Duyure

El Banquito

Las Cabezas Orocuina

Soledad

Liure

Morolica

Apacilagua

Mal Paso

Villas Madrigal

Villa Florencia

Limón de La Cerca

Gracias a Dios

Divisadero