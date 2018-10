Capturan a Bartolo Fuentes en Guatemala, uno de los líderes de la caravana de migrantes hondureños

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y líder de la caravana de migrantes hondureños, Bartolo Fuentes, fue capturado en las últimas horas al ingresar a Guatemala junto al grupo de caminantes que trata de llegar a Estados Unidos.



En una comunicación con Radio Progreso, el coordinador de la caravana informó que había sido retenido en la frontera de Agua Caliente por las autoridades del país vecino, sin embargo, aseguró que hasta ahora no le dieron razones de su captura.



El dirigente político reveló que no fue la policía de migración quien lo detuvo, sino la policía de frontera. Al parecer lo tienen detenido en la frontera que utilizaron los migrantes para cruzar a Esquipulas.

“La policía de Guatemala subió al periodista Bartolo Fuentes a una patrulla y en este momento lo están llevando, probablemente con rumbo a la frontera, en una especie de expulsión de este país”, informó la periodista de Univisión, Claudia Mendoza, en las redes sociales.



Fuentes es uno de los líderes de la caravana que inició desde el pasado sábado en la madrugada en San Pedro Sula y que va rumbo a los Estados Unidos. A Fuentes se le ha visto durante toda la caminata de los migrantes.



El éxodo continúa avanzando a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, en un duro tuit, amenazó con quitar la ayuda económica al país si estos llegan a la frontera con la intención de pasar a su territorio.



"No habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía", escribió Trump.



Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló hoy por teléfono con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y condenó la “flagrante falta de consideración” de Honduras respecto a la soberanía estadounidense, en referencia a la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia este país.

