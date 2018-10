Diego Vazquez arremete contra los árbitros y le manda un mensaje a Pedro Rebollar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez no se guardó nada para arremeter contra el arbitraje de Saíd Martínez en el clásico del pasado domingo ante Olimpia, donde asegura que se sintió perjudicado.



"El arbitraje fue terrible y no vi que saliera en ningún lado, me están afectando, viendo las imágenes después, en la conferencia dije que el penal de Rubilio de donde estaba me parecía que era, al final hubo tres expulsiones y dos penales muy claros", comenzó diciendo Diego.



Según el estratega, los árbitros han incidido en los últimos resultados del Ciclón y alega que Saíd tuvo que expulsar al menos a dos jugadores de Olimpia en el clásico.



"Primero la expulsión de Ever Alvarado, ya tiene amarilla y le pega un codazo a Wilmer Crisanto en la cancha, estamos claros, después tira Moreira, pega en la mano es penal, luego era roja para Hendry Thomas que levanta el pie cuando un jugador va a la pelota y es clara intención de lastimar y no lo expulsa", arremetió La Barbie.



Diego hizo énfasis en el antecedente cuando "Rasquiña" se metió al estadio y hasta "anotó un gol" en el empate 2 - 2 entre Olimpia y Motagua, en el cual no hubo castigo ni sanción para Olimpia.



“Es una cosa increíble me parece una exageración sobre todo si recordamos el pasado, en un clásico me anulan un gol en una jugada preparada por supuesto fuera de juego de Marco Vega, y si me acuerdo de Rasquiña, es terrible”, dijo el argentino.



A Vazquez se le consultó sobre el invicto de Olimpia que ellos pudieron cortar, "Los comentarios son, sigue el invicto hay que ver cómo. Los errores son siempre en contra de Motagua, todos se equivocan contra nosotros, que casualidad, no me había quejado del arbitraje, pero siempre nos afectan”.



El exportero de Motagua también arremetió contra Pedro Rebollar, coordinador de Árbitros de Honduras, al cual le tiró duro con respecto a los pésimos arbitrajes que él asegura lo han perjudicado.



"Nunca nos ha favorecido en un clásico, siempre nos han perjudicado, no estoy acusando a nadie, pero sí me llama la atención que salga Pedro Rebollar a decir que fue un buen trabajo; fue pésimo, incidió en el resultado. Si esas jugadas son del otro lado, seguro Motagua pierde el partido 3-1, no nos marcan penales claros y son recurrentes los errores contra nosotros en los clásicos", cerró diciendo.