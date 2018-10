Operación Dragón X: Secuestran documentos en el Pani, Salud y en la Universidad Nacional de Agricultura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secuestro de documentos en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Secretaría de Salud y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) forma parte de las acciones desarrolladas este martes en la Operación Dragón X.



El combate frontal de estos fuertes operativos está vinculado a la investigación de las transferencias de más de 100 millones de lempiras a fundaciones que al parecer no tienen ninguna relación con la institución del Pani.



En la Secretaría de Salud, se harán secuestros de documentos ya que según las investigaciones preliminares de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (FETCCOP) se adjudicó una licitación por más de 62 millones de lempiras a una empresa.



LE PUEDE INTERESAR: Ruedan las primeras cabezas por la corrupción al interior del Pani



Asimismo, se realizarán diligencias en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), donde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) firmó un convenio de capacitación en centros educativos de 16 departamentos de Honduras.



Aunque según investigaciones y como lo apunta el comunicado del Ministerio Público (MP), el mismo no se llevó a cabo a pesar de haberse desembolsado millonarias cantidades donde no se hizo las liquidaciones de gastos.



Por otra parte, se desarrollan allanamientos y se esperan acciones encaminadas a dar duros golpes a personas acusadas de actos de ilícitos como asesinato, venta de drogas, contrabando, robo de vehículos, entre otros.



Además, se harán inspecciones en diversos negocios donde supuestamente se cometen los delitos de defraudación fiscal, se violan los derechos del autor y la propiedad intelectual.