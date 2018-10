México advierte que podría frenar a caravana migrante de Honduras

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de México dijo este lunes que frenará el ingreso a miembros de una caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos, si no cumplen con las leyes migratorias.



"El personal de migración deberá revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y a quienes no los cumplan , no se les permitirá el ingreso", dijo el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.



El sábado pasado, unas 2, 000 personas partieron de de San Pedro Sula, Honduras, para intentar llegar de forma irregular a Estados Unidos con el objetivo de escapar de la pobreza y violencia en su país.

De interés: Caravana de migrantes hondureños logra ingresar a Guatemala



El gobierno mexicano dijo que cuenta con medidas de protección internacional que son usadas cada año por migrantes, aunque "la ley no prevé permisos para acceder al país sin cumplir con los requisitos y posteriormente dirigirse a un tercer país".



Al mismo tiempo, fuentes de seguridad mexicanas informaron que policías federales y agentes del INM reforzarán la seguridad y vigilarán la entrada de personas que pretendan ingresar al país sin documentos.



Este lunes, el gobierno de Guatemala, también advirtió que prohibirá el ingreso de los migrantes si no cumplen con las leyes migratorias.



La marcha de los hondureños inició un día después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reuniera en Washington con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el canciller mexicano, Luis Videgaray, en una conferencia centrada en temas migratorios.



Allí, les pidió a los gobiernos que desalentaran a los migrantes que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.



Pence aseguró que El Salvador ha reducido la migración ilegal, aunque subió 75% desde Guatemala y 61% desde Honduras. Según precisó, 225, 000 personas de esos tres países ingresaron a Estados Unidos en el último año.



En abril pasado, una caravana de migrantes centroamericanos que buscaba pedir asilo en Estados Unidos atrajo atención internacional cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a México detenerla.

Lea también: CN firma convenio de apoyo con OEA para reformas políticas