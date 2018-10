El colombiano Yerson Gutiérrez sueña con ser el máximo goleador de la Liga Nacional

EL PROGRESO, YORO.- Su último gran sello lo estampó en Cortés. Dos veces visitó la red escuala, dos veces se abrazó con sus compañeros y por décima ocasión vociferó el grito sagrado uno de los dos romperredes del Apertura: Yerson Gutiérrez. Colombiano de origen y goleador de nacimiento.

“Y sí, claro que me gustaría quedar máximo goleador del torneo, para eso trabaja uno. Gracias a Dios se ganó (3-2 a Platense) y se pudo aportar también con goles”, lo reconoció el hombre que hoy por hoy está en una guerra por el trono con el juticalpense Ovidio Lanza.

El cafetero está emparejado a 10 goles con el delantero pampero y ya abre una brecha con el resto de la competencia: Jerry Bengtson (7), Iván el Chino López (7), Carlos Bernárdez (6), Rubilio Castillo (6), Ángel Tejeda (6), Yusting Arboleda (5), Jorge Bengoché (5) y Yaudel Lahera (5). “Si es con Ovidio, Rubilio o con el que sea, me va a tocar más que nada enfocarme en lo que yo pueda hacer. Sé que son grandes jugadores, que te ponen la presión porque partido a partido también marcan y se mantienen arriba en la tabla de goleadores, pero estoy tranquilo porque sé que vengo haciendo un buen trabajo y espero seguir de la misma manera”, confesó el Arrocero.

El mejor, a Motagua

Entre su decena de festejos hay goles de diferentes estilos, pero hay un triplete que está en el top. “Los dos que le marqué al España me parece que son buenos goles (perdieron 6-2) pero me sigo quedando con el de Motagua (ganaron 2-0); esos tres han sido los que más me han gustado, por los rivales y la dificultad”, contó entre sonrisas.

Tres dobletes y cinco víctimas (Motagua, España, Platense, Vida y UPNFM) dejan clara la capacidad de gol del cañonero del Honduras de El Progreso.

“Obviamente tengo un mayor grado de dificultad porque estoy en un equipo chico en el que no tenés las mismas oportunidades de gol que por ejemplo tienen los delanteros de los clubes grandes, a ellos les quedan dos, tres y hasta cuatro por partido; aquí la que te quedó tenés que intentar aprovecharla porque sabés que no te va a quedar otra igual”, consideró.

Pero de todos modos su satisfacción es total. ¿Y cómo no? Su meta inicial era de ocho dianas y hoy ya suma 10 tantos con solamente 14 apariciones en el Apertura (un promedio de 0.71 goles por juego).

Nuevo conteo: lleva dos...

“Estoy contento por traspasar la barrera que me había puesto. Me siento tranquilo, con ganas de poder hacer más de lo que hasta ahora he hecho”. ¿Pero hay una nueva meta a falta de cuatro juegos para cerrar las vueltas?

“Pues como me decía el preparador físico del equipo: ‘Cuando llegués a los ocho goles, de ahí empezá de cero’, o sea que ahora llevo dos tantos y espero que en estas cuatro fechas que quedan puedan ser más”, se sinceró el goleador de 24 años, que ha sido un bastión para el equipo de Mauro Reyes, todavía con esperanzas de llegar a la repesca del campeonato.

Su certeza frente al marco ha sido determinante para que el irregular ribereño no se baje del sueño de seguir vivo en el torneo. “Ahora más que nunca estamos más cerca de estar en la fiesta, pero tenemos que ir partido a partido. Quizá ganándole el viernes a Vida quedemos a un paso de la clasificación”, cerró el goleador berraco... el goleador de moda.