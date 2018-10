Llaman "homofóbico" a Raúl De Molina e interrumpen programa en vivo de "El Gordo y La Flaca"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Miembros de la comunidad transgénero interrumpieron el programa en vivo de "El Gordo y La Flaca" para reclamarle a Raúl De Molina por una serie de comentarios realizados en una emisión anterior sobre el suicidio de una persona transexual en Zacatecas, México.

Raúl junto a su compañera Gelena Solano se encontraban en Time Square, Nueva York, transmitiendo en vivo, cuando varios miembros de la comunidad transgénero se les acercaron con pancartas en mano y acusaron a "El Gordo" de referirse de forma "irrespetuosa" al dar la noticia del suicidio.

Una de las inconformes comenzó recordándole a Raúl cuando al parecer puso en duda el género de la mujer transexual.

“La voz de Raúl De Molina se escucha claramente donde dice ‘y a este señor o señora, como le quieran llamar’. Eso es una falta de respeto porque si nos ven como mujeres nos tienen que respetar como mujeres. Podemos soportar eso de personas en la calle pero no de personas públicas”, dijo muy molesta una de las presentes mientras en el programa seguían transmitiendo.

Para calmar los ánimos, Raúl comentó que su programa, con más de 20 años al aire, fue uno de los primeros en contratar a una persona transgénero "Cachita".

“Como yo dije en el programa este fue el primer programa en televisión que tuvo una persona transgénero que yo quería mucho que se llama Cachita, que falleció hace unos años atrás y era parte del programa. No existía ningún programa en televisión que tuviera esto”, dijo el presentador.

Esto no fue bien recibido pues de inmediato le contestaron y hasta le llamaron homofóbico.

“Pero tú sabes que la situación que estamos viviendo, la comunidad (transgénero) ha sido atacada demasiado y con más comentarios como los que ustedes han hecho, la verdad no podemos, no podemos seguir (permitiéndolos) y estamos aquí luchando por toda nuestra gente, por todas aquellas que se han quitado la vida a base de comentarios tal vez no de ustedes, de otras personas también”.

La discusión continuó pues Raúl también hizo referencia al mensaje de la exreina de belleza, Lupita Jones; texto que presuntamente tuvo vínculo con el suicidio de la transgénero. El presentador dijo que Lupita tiene el derecho a dar su opinión libremente, palabras que cayeron como balde de agua fría a los inconformes.

Raúl terminó por disculparse, pese a que los protestantes reprocharon la falta de conocimiento de las leyes de ambos presentadores.