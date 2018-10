Carlos Vela rompe el silencio sobre supuesta invitación a chica trans

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Carlos Vela, jugador de Los Ángeles FC de la liga MLS, ha roto el silencio sobre una supuesta invitación que le hizo a una chica trans, llamada Alee Salinas.

"Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal. Respeto a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias sexuales. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública. Esto es una verdadera lástima, gente sin escrúpulos que no le importa hacer daño con tal de lograr sus objetivos", comienza diciendo Vela en el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Salinas, chica en cuestión, publicó una serie de captura de pantallas en las que revela parte de la conversación que asegura fue con el jugador, en donde la invita a salir, pero ella lo rechaza.



"Para mí es imposible viajar a ningún lado que no sea con el club para el cual trabajo, inclusive no he podido asistir a las convocatorias de la selección nacional (mexicana) por cumplir con mis compromisos con el LAFC", sigue diciendo el futbolista nacido en Cancún, México.

La noticia sobre la supuesta solicitud de Vela se ha viralizado en las redes sociales por lo que continuó diciendo. "Ojalá y esta persona logre lo que busca por los medios y formas correctas. No le deseo mal a nadie y menos a un ser humano. Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nada ni nadie, va a lograr hacerme daño, y mucho menos con estas intenciones".

Carlos está casado con Saioa Cañibano, con quien procreó a su primer hijo Romeo Vela.