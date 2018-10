Caravana de migrantes hondureños logra ingresar a Guatemala

Redacción/Agencia AFP

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Después de recorrer más de 393 kilómetros y de varias horas de insistencia, la caravana de migrantes logró ingresar a Guatemala y se dirigen al municipio de Esquipulas, que forma parte del departamento de Chiquimula, ubicado en el centro-este del oriente del país centroamericano.



En un principio, las autoridades migratorias de Guatemala prohibieron el ingreso los casi 2,000 hondureños que partieron el sábado desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula hacia Estados Unidos.

Lea también: CN firma convenio de apoyo con OEA para reformas políticas



"Con base a lo establecido en el código de Migración no se permitirá el ingreso de movimientos o personas que formen parte de estos que con fines ilícitos alteren el orden y la seguridad nacional", publicó en horas de la mañana el Instituto de Migración guatemalteco.



Según la dependencia oficial, la medida también responde a que se vulnera "la protección de la niñez y adolescencia".



"Guatemala no promueve, ni respalda la migración irregular en ninguna de sus formas, por lo tanto, rechaza los movimientos organizados con fines ilícitos y que tergiversen o utilicen la figura de un derecho humano, como es la migración para fines particulares", afirma la nota.



Las autoridades guatemaltecas "tomarán las medidas necesarias dentro del marco de la legalidad y protección a todas las personas, para evitar que se atente contra el orden y seguridad pública", insiste el instituto migratorio.



Por último, se indica que en la legislación vigente "no existe la autorización para transitar a otro país sin cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por el país destino".

El sábado, los hondureños, partieron en caravana desde San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, para intentar llegar de forma irregular a Estados Unidos con el objetivo de tener mayores oportunidades, según manifestaron varios migrantes.



La marcha se inició un día después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reuniera en Washington con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el canciller mexicano, Luis Videgaray, en una conferencia centrada en temas migratorios. Allí, les pidió a los gobiernos que desalentaran a los migrantes que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

De interés: El drama de los familiares de los hondureños desaparecidos



Pence aseguró que El Salvador ha reducido la migración ilegal, aunque subió 75% desde Guatemala y 61% desde Honduras. Según precisó, 225, 000 personas de esos tres países ingresaron a Estados Unidos en el último año.