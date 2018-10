Chica trans asegura que el jugador mexicano Carlos Vela la pretendió en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Alee Salinas, una chica transgénero, asegura que el jugador mexicano Carlos Vela la contacto vía Facebook para tener una salida romántica.



Para probar su versión, Salinas publicó una serie de capturas de pantalla de la conversación con el supuesto delantero de Los Ángeles FC.



En las imágenes se lee lo siguiente:

-Carlos: Hola guapa. Andaré por Guadalajara, ¿qué onda, salimos?...



-Alee Salinas: Aaah?..Hola soy Ale, muchos gusto eh.

-Carlos Vela: Jaja discúlpame Ale fui bien directo, oye tus fotos están increíbles. Soy Carlos.

-Alee Salinas: Sí sí sé quien eres, Carlos Vela no?...

-Carlos Vela: Sí, tienes algún número de teléfono? Se lee en lo que parece ser la primera comunicación entre quien podría ser Vela y la chica trans.



En otra de las imágenes se lee un reproche por parte de Vela, en este le dice:



-Carlos Vela: Era necesario mencionarme en tus historias?...

Era una invitación en buena onda, ahí se ve el tipo de chica que eres, a lo que Salinas respondió: Jaja, Sí soy ese tipo de chica que no sale con hombres casados y menos con hijos. Bájate de esa nube wey, yo no soy como esas tipas que contratan para tener sexo a cambio de dinero, o que pretendías hacer conmigo, lo que hicieron con las chavas del mundial. Seas quién seas para mí eres uno más. Suerte campeón.