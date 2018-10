¿Qué opciones tiene la selección de fútbol de Honduras para jugar amistosos en noviembre?

En once de la selección de fútbol de Honduras que salió ante Emiratos Árabes Unidos. Foto: Fenafuth

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La selección de fútbol de Honduras que se encuentra sin entrenador oficial, tendrá pocas posibilidades de jugar un partido amistoso con selecciones de mejor nivel para el mes de noviembre.



Entre las que no podrá llegar a un arreglo para el próximo mes son: México, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y Estados Unidos.



Es decir que no podrá jugar con ninguna selección del área de Concacaf, ya que las antes mencionadas, pactaron con otras selecciones para jugar en noviembre.



Para el caso Brasil, podría ser una opción muy probable según lo anunció la Fenafuth, tocaría esperar la respuesta de la invitación que se le hizo a los 'cariocas'.



Otra de las selecciones que podría jugar la representación hondureña, sería la selección de Paraguay de Juan Carlos Osorio, aunque el colombiano expresó que no jugaría un partido amistoso hasta que su equipo este preparado.



Sin embargo, el colombiano ya expresó su deseo jugar: "La idea es en noviembre jugar dos partidos amistosos. Confío plenamente en que la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) va a gestionar y encontrar dos selecciones de muy buen nivel", detalló el entrenador.