Los 5 cinco puntos que tienen en el ojo del huracán a la Federación de Fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) está atravesando un año muy crítico a falta de un entrenador oficial para la Selección de Fútbol de Honduras, varios desaciertos y falta de presupuesto económico tienen entre la espada y la pared a los federativos.



Prensa deportiva y aficionados expresan su constante malestar en las redes sociales, medios abiertos y opinión popular, ya que se cumplirá un año sin conocer un cuerpo técnico que dirigía a la Selección de Fútbol de Honduras.

Esta problemática, y el hecho de no tener entrenador, ha provocado varias "metidas de patas" en la Casa del Fútbol, por donde parece se ha estacionado el ojo de un huracán.



1- Ya 334 días sin entrenador

Tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018 con el colombiano Jorge Luis Pinto, la Federación de fútbol de Honduras se ha venido quedando sin opciones de peso para dirigir la H, lo que supone una desventaja enorme en no poder iniciar un proceso cuanto antes que le permita llegar al Mundial de Qatar 2022. Este lunes 15 de octubre se cumplen ya 334 días sin entrenador.



2 - Sin proceso y se aproxima la eliminatoria

El uruguayo Gustavo Matosas, que tanto sonó para la Selección de Fútbol de Honduras, ya comenzó a trabajar con la selección de Costa Rica, tras haberse bajado de la negociación, quizás por razones económicas. Esto implica que el nuevo estratega que llegué a dirigir el equipo hondureño tendrá menos tiempo en escoger una plantilla de jugadores que le permita competir en la eliminatoria. Pero según los federativos no hay prisa, la Copa Oro es hasta en junio de 2019.



3- Desmienten amistoso contra Perú

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) desmintió el supuesto partido amistoso que jugaría la selección hondureña contra el equipo sudamericano en el mes de noviembre. Tremendo papelazo que hicieron al anunciar este partido sin haber cerrado la negociación. O tremendo show le hizo a Fenafuth el agente al afirmarle que Perú jugaría con la H, sin haber firmado.



4- Entrenadores hondureños no son opción

Entre los varios supuestos curriculum con que cuenta la Federación de Fútbol de Honduras en sus oficinas, no se ha mencionado que entrenadores de nacionalidad hondureña puedan ser opción para dirigir la Selección de Fútbol de Honduras. Situación que ha provocado el descontento de los estrategas nacionales e incluso ellos mismos se han ofrecido para tomar las riendas del equipo nacional sin que se les escuche.



5- Hondureños entraron por la fuerza al estadio donde jugaba la H en Barcelona

Tras haber cometido el craso error de invitar a los aficionados hondureños a presenciar el partido ante Emiratos Árabes Unidos en el estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona, los encargados de montar el evento deportivo negaron la entrada a los catrachos, medida que provocó el descontento hasta el punto de entrar por la fuerza al estadio, dejando en duda los comunicados de la Fenafuth, tras anunciar que aficionados hondureños que vivían en España, podían entrar al partido que se terminó jugando a puertas cerradas.