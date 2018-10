Suspenden juicio oral y público en caso de la ambientalista Bertha Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A causa de la interposición de un recurso de apelación, el juicio oral y público por el asesinato de la ambientalista Bertha Cáceres se suspendió este lunes en la sala uno de los Tribunales de Sentencia.

La defensa privada de los imputados en esta causa presentó el escrito y la misma no hizo acto de presencia al debate judicial que estaba programado para este lunes.



La portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, informó que "hasta no estar resuelto este recurso no tendría que darse inicio al juicio oral y público".

Hasta el miércoles podría evacuarse el medio de impugnación y se estaría dando inicio al juicio en el emblemático caso, mencionó.



"Causa extrañeza que hay un nuevo recurso que estaría atrasando el inicio de este juicio oral y público y también causa sospecha que el próximo 2 de noviembre hay 5 de los 6 imputados que estaría venciéndosele el plazo y podrían seguir defendiéndose en libertad en este caso", indicó el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora.

El inicio del juicio por el asesinato de la ambientalista genera expectativas entre los hondureños, así como en la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, quien este lunes reiteró el apoyo de su gobierno a los procesos trasparentes y justos.

A medida que los juicios orales programados para iniciar hoy en el caso de la ambientalista asesinada Berta Cáceres, @usembassyhn mantiene su llamado por unos procesos legales libres, justos y transparentes basados en el debido proceso y respeto al estado de derecho. — Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) 15 de octubre de 2018

