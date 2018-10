Modric cree que Griezmann es el francés que más merece el Balón de Oro

PARÍS, FRANCIA.- El croata Luka Modric, uno de los favoritos al Balón de Oro, pone "por delante" a Antoine Griezmann "por todo lo que ha ganado este año" entre los franceses aspirantes al trofeo, según el extracto adelantado este lunes de una entrevista con France Football que se publicará el martes.



Modric se refiere a tres campeones del mundo con Francia cuando habla de sus favoritos al trofeo individual, que se decide el 3 de diciembre.



"Varane ha tenido una temporada fantástica. Mbappé, es un talento extraordinario, una magnífica promesa para el futuro pero que ya ha mostrado un grandísimo nivel. Es realmente especial", declara Modric.



"Y Griezmann que es, de los tres franceses, el que pondría por delante por todo lo que ha realizado este año", añade.



Modric, finalista en el Mundial con Croacia y ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid por tercer año consecutivo, ya fue elegido mejor jugador del año por la UEFA y por la FIFA.



"No me gusta hablar de esa manera y decir: 'Sí, soy yo el que merece el Balón de Oro'. Lo importante para mí es estar en el campo como lo he estado desde hace meses. Este año 2018 es el mejor de mi carrera, ustedes no me van a hacer decir: 'Soy yo el que merece ganar'", dijo.