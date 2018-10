Más de 260 empleados del Registro Nacional de las Personas piden cesantía

El Heraldofaustino.ordonez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 264 empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) pedirán a la Junta Interventora que los liquide laboralmente para iniciar el trámite de jubilación en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupem), informó el presidente del sindicato Edis Moncada.

Esta petición, de ser concedida, representará una erogación de más de 200 millones de lempiras, dinero con el que seguramente no cuenta por ahora la institución que fue intervenida el 27 de septiembre de este año por decisión del Congreso Nacional.

En el RNP laboran 1,430 empleados distribuidos en más de 300 oficinas, de los cuales el 40 por ciento fueron propuestos por el Partido Nacional, otro 40 por ciento por el Partido Liberal y un 20 por ciento por la Democracia Cristiana y Unificación Democrática.

La Junta Interventora, lleva como principal meta despolitizar la institución y para ello ya sometió a concurso los cargos de secretaría general y la gerencia, los que eran ocupados por el gobernante Partido Nacional, y en los próximos días anunciará otros puestos de dirección, según Óscar Rivera, miembro de la comisión.

Zozobra entre los empleados

Aunque los interventores no han despedido a nadie y han adelantado que los empleados que cumplen responsablemente con sus labores no tendrán problemas, en la generalidad de los trabajadores comienza a sentirse un ambiente de pánico, de preocupación. Un comunicado del Sindicato sobre este particular exhorta a sus afiliados a “guardar la calma y la tranquilidad para evitar trastornos psicológicos generados por la incertidumbre, trastorno de pensamiento, que redunde en indignidad, incompetencia, destrucción de la autoestima”.

“Nos hemos reunido de emergencia con el cuerpo de abogados, asesores y con dos representantes de cada una de las tres centrales obreras para contrarrestar el doble discurso de la Junta Interventora, ya que hemos elaborado un plan de contingencia sindical para proteger la estabilidad laboral”, detalla el comunicado.