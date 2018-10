Efraín Díaz Arrivillaga: “El diálogo se debió haber centrado entre sus principales actores”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ausencia de voluntad política y los acuerdos bajo la mesa podrían dar al traste con el diálogo nacional.

El analista y miembro de la Junta de Convocantes, Efraín Díaz Arrivillaga, analiza en esta entrevista a EL HERALDO las dificultades del proceso de reconciliación nacional.

¿Cómo visualiza las expectativas del diálogo a pocos días para que se cumplan los dos meses para dar resultados?

El diálogo desde un inicio era un camino difícil y tiene que ver mucho con la voluntad política de sus principales actores. El gobierno siempre vio el diálogo como un mecanismo de ganar tiempo, no para poder encontrar soluciones.

El diálogo se debió haber centrado entre sus principales actores, creo que se ha burocratizado. Se le dio una estructura muy difícil de manejar en el cual los principales actores políticos no están presentes.



Esto, de una manera u otra, ha hecho más difícil el proceso del diálogo en sí. Tampoco podemos desconocer que hay crisis en algunos de los partidos, principalmente el Partido Liberal y de alguna manera el Partido Nacional, y que hay diálogos paralelos que se están dando alrededor de temas muy concretos que interesan a los partidos políticos. Lo que está privando es la cultura del pacto político -ya ha sido tradicional en la política hondureña- y no el concepto de un diálogo amplio que busque los consensos nacionales o consensos mínimos que permitan enfrentar la crisis política y encontrar salidas diferentes.



El diálogo se ha visto más como para mantener el statu quo y no como un medio para transformar el sistema político electoral.

A pesar de esas dificultades, ¿usted cree que el proceso puede salir adelante?

Me cuesta pensar que esto pueda haber fracasado, pero las posibilidades de resultados las veo cada vez más limitadas, mientras no haya una verdadera voluntad política de encontrar acuerdos dentro del marco del diálogo será bastante difícil. Tampoco se estableció una instancia en la cual las instancias del Congreso y la mesa política fueran complementarias, pero ahí entran las contradicciones que existen al interior de los partidos. Sigo creyendo que el diálogo es necesario para el país, sobre todo un país que se encuentra todavía confrontado y que necesita un proceso de reconciliación y de reencuentro.

¿Cómo valora la última posición del Partido Liberal respecto al diálogo?

El Partido Liberal es un partido fragmentado con liderazgos distintos. Y el Partido Nacional no presenta fracturas tan evidentes, pero no dejan de haber diferencias y Libre no quiere participar. Pero sí hay pláticas entre los partidos como el nombramiento de la Comisión Interventora.