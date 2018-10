Liga Nacional: Clásicos de última hora, remontadas increíbles... ¡reviven los muertos!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los clásicos de las principales ciudades hondureñas (Tegucigalpa y San Pedro Sula) finalizaron empatados el domingo al final de la fecha 14 del torneo Apertura 2018. Olimpia lo empató casi al 90 y Marathón al 90+4 y con ello conservaron los lideratos en la tabla.



Encima, Marathón conservó 23 fechas sin perder en casa tras empatar 2-2 con Real España, esto es igual a dos campeonatos completos. En tanto Olimpia también conservó su invicto en el actual torneo Apertura empatando a Motagua 1-1.



Fue una jornada en la que todos los partidos se jugaron el domingo y comenzó con la remontada del Juticalpa 3-2 ante Real de Minas en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Olancho. De aquí, goleador Carlos Ovidio Lanza (10), quien marcó un triplete para salvar a los Canecheros y alcanzó al Vida en la tabla de posiciones con 13 unidades.



Otra gran remontada fue a de Honduras de El Progreso como visitantes 2-3 ante Platense, que perdió el invicto en su estadio y adivinen qué... el colombiano Yerson Gutiérrez también sumó 10 goles en el torneo marcando un doblete en el partido.



La jornada se completa con el triunfo 1-2 de Lobos UPNFM ante el Vida de La Ceiba, que este domingo cumplió 78 años entre el anonimato y el olvido.









Olimpia tiene dos juegos menos aún ante Lobos UPNFM y Real de Minas, por lo que tiene todo ganar las dos vueltas del campeonato.



PRÓXIMA FECHA

El miércoles tendremos fútbol de Liga (y de Copa también).



Motagua jugará el miércoles 17 de octubre ante el Vida el reprogramado por la fecha 13. El juego será en el Estadio Nacional.



Olimpia jugará el jueves 18 de octubre ante Real de Minas el reprogramado por la fecha 10. El juego será en el Estadio Nacional.



Por la Copa, el miércoles 17 de octubre, Real España vs Parrillas One en el Estadio Morazán y Platense vs Yoro FC en el Estadio Excélsior.



FECHA 15

Sábado 20 de octubre

Lobos UPNFM vs Motagua (Choluteca)

Honduras vs Vida (El Progreso)

Real España vs Platense (San Pedro Sula)



Domingo 21 de octubre

Real de Minas vs Marathón (Siguatepeque)

Olimpia vs Juticalpa (Tegucigalpa)



GOLEADORES





Carlos Ovidio Lanza y el colombiano Yerson Gutiérrez mantienen un mano a mano en la tabla de goleadores, ambos llevan 10 goles en el torneo con un promedio de 0.79 goles por partido. Es decir, marcan un gol cada 71 minutos en el campeonato.



Lo curioso, Yerson Gutiérrez ha marcado sin querer los goles 150 (ante Real España) y 175 (ante Platense) del torneo Apertura.