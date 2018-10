Anuncian la suspensión de la energía eléctrica para varias colonias de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva suspensión del fluido energético fue programado para este próximo lunes, 15 de octubre de 2018, en horas de la mañana por la Empresa Energía Honduras (EEH).



El consorcio emitió la tarde de este sábado la lista de sectores que estarán sin el servicio eléctrico por al menos nueve horas.



Distrito Central (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Paz García

Colonia Gloria A Dios

Colonia Villa Nueva

Colonia Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Monte Fresco

Carretera a Danlí

Colonia Jesús de la Buena Esperanza

Colonia Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla



Comayagua (8:00 AM a 1:00 PM)

Los Empates

Tamboral

La Flor

Buenos Aires

Agua Salada

Motatal

Carboneras del Peñón

Las Huertas

El Junco

Los Llanos

Sirilo

La Loma

La Comena

Chaguito

La Campana

Las Playitas

Cascabeles

Lo de Reina

Colonia 3 de Octubre

La Brea

Potrerillo de la Mora

El Misterio

La Escalera

Cañas

El Resumidero

El Ingerto

San Antonio de La Libertad

Playitas Arriba

Selguapa

Taladro

Vera Cruz

El Tablón

Tule

Toriles

Buenos Aires Cantoral

El Sarzal

El Pajonal

El Porvenir

Ojos de Agua

La Cuesta de La Virgen



Danlí (8:00 AM a 5:00 PM)

Cuyalí

Los Terrones

Sogimex

Colonia 24 de Diciembre

Paraíso Cigar

Itaf

El Paraíso

Las Manos

Los Ángeles

Los Limones

Las Limas

El cantón

Aduana Las Manos

El Verdum

El Rodeo

Los Higueros

San Cruz

Alauca

San Antonio de Alauca

El Jícaro

Momotombo

Oropilí

El Chaguite

Corralito



San Pedro Sula (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Sátelite (I, II, III, IV, V Etapa)

Colonia Júpiter

Colonia Saturno

Colonia Villeda Morales

Colonia El Edén

Colonia Sandoval Sorto

Colonia Perpetuo Socorro

Colonia Reparto Lempira

Ministerio de La Cosecha

Central de Abastos

Colonia Arenales

Colonia Cablotales

Colonia Callejas

Colonia Buena Inversión

Colonia Villa Regina

Colonia La Rosa

Colonia Jesús González

Colonia San Vicente de Paul

Altamizales

Parque Curruste

La Casa de Mi Amigo

Déposito Fiscal de Vehículos

Colonia Valle de Sula

Colonia Bárnica

Colonia Santa Fe Sur

Colonia La Unidad

Colonia Vista Hermosa

Colonia Las Cascadas

Colonia Lomas de Las Cascadas

Colonia Cerro Grande

Colonia Rodolfo Lozano





Morazán; El Negrito y Santa Rita, Yoro (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Buenos Aires

Aldea Camalote

Aldea Las Acasias

Aldea Los Prietos

Aldea El Sumbido

Aldea El Porvenir

Aldea Paya

Aldea Los Murillos

Aldea Ocotillo

Aldea El Pataste

Aldea Combas

Aldea Laureles

Ciudad El Negrito

Colonia Pinos

Aldea Guangolola 1, 2 ,y 3

Aldea cangrejales

Aldea Santuario

Aldea Vertiente

Aldea El Caliche

Aldea Plácido

Aldea Honduritas

Aldea Patas de Gallina

Aldea Terrero Negro

Aldea Casiano

Aldea Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolitos

Aldea La Calera.