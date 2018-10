Ghibli, pura magia y entretenimiento

Redacción

Hablar de los estudios Ghibli es hacer referencia a uno de los estudios de animación más importantes del planeta. Pero más que eso, Ghibli es mundo de imaginación, magia y entretenimiento.

Obras como “La princesa Mononoke”, “Mi vecino Totoro”, “La tumba de la luciérnagas” y “El viaje de Chihiro” trascienden el tiempo y se han convertido en clásicos para diferentes generaciones con historias y personajes que cautivan hasta la fecha. A lo largo de estos años, de igual manera, se ha convertido en sello de influencia para muchos otros, incluyendo al gigante Pixar de Disney.

Ghibli es el resultado del trabajo conjunto de dos grandes artistas: Hayao Miyazaki e Isao Takahata (quien falleció este año), quienes anhelaban crear un estilo de animación con mayor profundidad y que trascendiera edades, ya que anteriormente se creía que la animación era exclusivamente para niños.

Su primer película fue “Laputa: el castillo en el cielo” (1986) basada en “Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift. Esta animación dejó claro que Ghibli trascendería los formatos y estilos para crear algo único. Con su primer obra nacía más de 20 películas e infinidad de reconocimientos internacionales.

Sin duda alguna el gran sello de Ghibli a través de los años es su capacidad para mezclar tradiciones, folclor e historia oral típica japonesa con temas universales, esta es una de las razones por las que sus películas exhiben un estilo único que lejos de excluirnos nos integra, nos hace sentir cercanos a su mundo.

Legado

Para mitificar todo este legado, desde 2001, en la región de Mitaka en Tokio, Japón, funciona el Museo Ghibli como un espacio en el que los fanáticos del estudio japonés y apasionados por el cine de este país pueden descubrir algunos de los secretos mejor guardados de esta factoría de entretenimiento.

Desde su entrada, el museo evoca un diseño que no parecerá nada extraño, y nos hará sentirnos en algunos de los universos de las películas desde sus bastos jardines y hasta las murallas que lo resguardan.

En la entrada principal lo primero que cautivará son sus enormes y coloridos vitrales en lo que están grabados escenas muy importantes de sus películas más memorables.

La sala de exhibición permanente es una de las zonas más emotivas e importantes del museo, en ella podremos conocer paso a paso el legado de Ghibli desde su creación en 1985 hasta la fecha. A manera de jugar y descubrir, podremos ver las diferentes herramientas que conllevan la creación de una película de animación desde su bocetos hasta coloración. Para lo más curiosos, en este misma sala podrán encontrar el Oscar honorífico que recibió Hayao Miyazaki en 2014 por sus aportes a la cinematografía mundial y el cual él decidió donar

al museo.

Una de las que más llama la atención es la sala “Where a Film is Born”, donde podremos ver la recreación de un estudio donde los artistas se inspiran para la creación de la cintas, desde la literatura que tienen a mano, las ideas de bocetos, escalas de colores y hasta un cenicero lleno de colillas, como señal de los hábitos de los artistas del

estudio Ghibli.

Otra parte, en la sala de exhibiciones temporales se realizan exposiciones temáticas de acuerdo a la temporada. Para este año, por ejemplo, el Museo Ghibli ofrece una instalación en la que aborda la gastronomía vista a través de las cintas del estudio, las recetas que inspiran, cómo se preparan los diversos platillos y en qué culturas están basados los sabores que se ven en

la pantalla.

Siguiendo nuestro recorrido llegamos al “Gato Bus” un espacio para los más pequeños y en el que podrá jugar con el carismático personaje de la cinta “Mi vecino Totoro” a escala real.

El cine Saturno es otra parada obligatoria dentro del museo, ya que ahí se exhiben algunos cortometrajes realizados específicamente para el museo y que no se podrán ver en otro lado. Entre ellos están “Sr. Masa y la princesa”, “Búsqueda del tesoro”, “El cuanto de un peleador de sumo” y el más reciente “Boro the caterpillar”,

entre otros.

Para los que desean llevarse un recuerdo de este lugar, la tienda Mamma Aiuto es el lugar ideal donde podrán encontrar todo tipo de souvenirs. Y si desea vivir la experiencia al completo, no puede dejar de probar los sabores del café “Sombrero de Paja”, cuyos platillos y postres están inspirados en sus cintas

más famosas.

El recorrido finaliza en la terraza del museo, con una espectacular figura del robot gigante de “Laputa: el castillo en el cielo” el cual será el lugar ideal para una foto del recuerdo. Las boletos de entrada al museo se suelen poner a la venta a través de su sitio web, los 10 de cada mes, ya que la demanda es bastante alta.

Obras trascendentales

Al hablar de Ghibli no se puede dejar de mencionar sus películas más importantes, entre ellas “El viaje de Chihiro”, una oscura aventura con una colección de espíritus, brujas, monstruos y más criaturas fantásticas. Es la película más extensa y fascinante del estudio y por la cual ganó el Oscar a Mejor película de animación en 2003. También destaca “La princesa Mononoke”, la cual es una fantasía hermosa, una exhortación a vivir en balance con la naturaleza y una aventura cautivadora llena de sabiduría, esclavitud y personajes fantásticos.

La enternecedora “Mi vecino Totoro” tampoco se queda atrás, nos muestra la magia de la infancia con las alegrías y terrores que eso conlleva. “La tumba de las luciérnagas” es, sin duda, uno de los relatos más desgarradores sobre la guerra y sus consecuencias. Mientras que Porko Rosso es todo un homenaje a la destreza aérea y al romanticismo, al estilo Hollywood.

Otras obras como “Recuerdos del ayer”, “Laputa, el castillo en el cielo” y “El castillo ambulante” tampoco se pueden quedar atrás. Para el próximo 2020 Ghibli prepara su próxima película la cual llevará el título de How Do You Live?, la que marcará el regreso de Hayao Miyazaki como director en una cinta.