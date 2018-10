Mónaco contrata a Thierry Henry como nuevo técnico

PARÍS, FRANCIA.- Thierry Henry está de regreso a sus inicios. El máximo goleador histórico de la selección de Francia y leyenda del Arsenal inglés fue contratado el sábado como nuevo técnico del Mónaco, en remplazo de Leonardo Jardim, que fue despedido esta semana.



Henry, 41 años, comenzó su carrera profesional en el club de la Riviera y jugó en la liga francesa con Mónaco entre 1994 y 1999.



El sábado, firmó por tres años, hasta junio del 2021, y comenzará el lunes su primer ciclo como técnico.



"Le agradezco al AS Mónaco por darme la oportunidad para entrenar el equipo de este club que es tan especial para mí", dijo Henry en una declaración en el portal del club. "Estoy muy feliz por poder regresar a Mónaco y extremamente determinado enfrentar los retos. Me muero de ganas por conocer a los jugadores y comenzar a trabajar".



Henry no tiene experiencia como técnico, pero venía desempeñándose como asistente del estratega de Bélgica Roberto Martínez desde 2016. Fue parte del cuerpo técnico que guio al equipo al tercer lugar en la Copa del Mundo en Rusia.



Henry es el más reciente miembro del equipo de Francia que ganó la Copa del Mundo de 1998 en lanzar una carrera como técnico, luego de Laurent Blanc, Didier Deschamps, Patrick Vieira y Zinedine Zidane, entre otros.



"Thierry está listo para ser el técnico de un club", le dijo Martínez al periódico L'Equipe en una entrevista esta semana. "Le gusta lo que hace y disfrutarlo es una parte esencial de este trabajo".



Henry rechazó una oferta de Burdeos en el verano y fue uno de los candidatos al puesto en Aston Villa.



En Mónaco, que no ha ganado en 10 partidos en todas las competencias, la primera tarea de Henry será devolver el equipo a los primeros puestos en la liga.



Potencia tradicional del fútbol francés, Mónaco terminó entre los tres primeros en las últimas cinco campañas y ganó el título en el 2017 con Jardim, pero actualmente anda 18vo en la tabla — y último en su grupo en la Liga de Campeones.



"Thierry está consciente de la tarea que le espera y deseoso de comenzar a trabajar", dijo el vicepresidente y director general de Mónaco, Vadim Vasiliev, en una declaración. "Puede contar con nuestro apoyo y nuestra confianza para traer una nueva dinámica al equipo y cumplir la misión".