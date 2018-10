Anuncian cortes de energía eléctrica para este próximo domingo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión del servicio energético para este próximo domingo 14 de octubre de 2018 en el Litoral Atlántico, el Distrito Central y otros sectores de Honduras.



DISTRITO CENTRAL (8:00 a 8:30 AM/3:30 a 4:00 PM)

Barrio La Ronda

Barrio La Leona

Barrio La Cabaña

Hospital Viera

Alcaldía Municipal

La Peatonal

Congreso Nacional

El Olvido

Barrio La Hoya

Antigua Penitenciaría Central

Barrio Guanacaste

Cine Presidente

Barrio La Plazuela

Colonia La Alambra

Banco Central Honduras

Barrio Las Colinas

Barrio San Rafael

Barrio La Merced

Antigua Casa Presidencial

Barrio la Merced

Barrio el Olvido

Parte de Colonia Jazmín

Parte de Paseo Marco Aurelio Soto (Centro de Tegucigalpa

Parte de La Isla

Barrio El Olvido

Barrio Morazán

Parte del Estadio Nacional

Barrio La Guadalupe

Barrio Palmira

Hospital del Carmen

Hotel Honduras Maya

Hotel Plaza San Martín

Embajada de Los Estados Unidos

Parte del bulevar Morazán (desde el puente desnivel del Bo. Guadalupe hasta Restaurante Wendy´s)

Colonia 19 de Septiembre

Colonia San Francisco

Barrio La Soledad

Colonia Venezuela

Santa Eduviges

Colonia 21 de Febrero

Colonia San Buena Ventura

Los Laureles

Colonia Israel Sur

Nueva Providencia

Barrio El Edén

El Retiro

Colonia Flor del Campo zona #2

Residencial Los Hidalgos

Residencial Santa Cruz

Universidad Católica

Residencial Francisco Morazán

Ciudad Nueva

Las Casitas

Embotelladora La Reyna

Planta de Tratamiento Los Laureles (SANAA)

Colonia La Felicidad

Colonia Villa Los Laureles

Anapo

Escuela Militar

Primer Batallón de Infantería

Industria Militar

Aldea Mateo

Lepaterique

Aldea Las Tapias

La Calera

La Brea

Colonia Monterreal



LA CEIBA (8:00 AM a 4:00 PM)

Arizona

El Porvenir

San Francisco

Esparta

La Masica

Jutiapa

Balfate

Olanchito



OLANCHO (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea La Unión

Aldea Los Encuentros

Aldea Esquipulas del Norte

Aldea Carrizal

Ciudad Vieja

Puerto Escondido

Aldea Caisesa

El Puente,

Arenal



SABÁ, TOCOA (8:00 AM a 4:00 PM)

Bonito Oriental

Trujillo

Municipio de Santa Fé

Santa Rosa de Aguán